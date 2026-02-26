“Soy aferrado”: Rocha Moya inaugura la Expo Agro Sinaloa 2026

GENERANDO AUDIO...

Rocha Moya habló sobre apoyo a productores. Foto: Gobierno de Sinaloa

Al inaugurar la edición 34 de la Expo Agro Sinaloa 2026, el gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que persistirá para que los productores sinaloenses puedan comercializar sus cosechas en las mejores condiciones.

“Lo he dicho muy claramente, soy un aferrado, mi querido Leonel, tú lo sabes, de que necesitamos darle una solución de fondo y por todo el tiempo en materia de comercialización de nuestros productos; éste es un problema central porque supone soberanía alimentaria”, expresó.

El mandatario pidió confianza a los productores y aseguró que, en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se buscan mecanismos que garanticen la colocación de la próxima cosecha de maíz, cuya trilla iniciará a partir de mayo.

Comercialización de maíz y trigo, prioridad del Gobierno

Durante su mensaje, y ante el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, quien acudió en representación del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán, Rocha Moya señaló que la comercialización es el tema central para el sector.

Destacó que la presidenta Sheinbaum ha colocado la soberanía alimentaria como eje estratégico, incluso en la relación comercial con Estados Unidos.

En cuanto al trigo, recordó que el Gobierno del Estado otorgó un apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada en diciembre, con recursos propios, mientras se liberan los apoyos federales pendientes.

Por su parte, Leonel Cota informó que al 10 de marzo quedarán cubiertos al 100% los apoyos a trigueros; actualmente se reporta un avance del 70% del padrón inscrito. Añadió que también se revisan pagos pendientes de ciclos anteriores en maíz.

Anuncian 5,700 mdp en créditos con “Cosechando Soberanía”

Durante el evento se anunció que, mediante el programa federal “Cosechando Soberanía”, se ofrecerán 5 mil 700 millones de pesos en créditos con tasa preferencial del 8.25% para productores agropecuarios, incluyendo agricultores, ganaderos y pescadores.

Asimismo, se informó que los productores de caña de azúcar serán incorporados a dos programas federales: fertilizantes gratuitos y Producción para el Bienestar, sumándose al padrón de 35 mil productores que ya reciben estos apoyos en Sinaloa.

Expo Agro Sinaloa, punto de encuentro del sector

El gobernador fue invitado por el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Rojo Plascencia, para inaugurar esta exposición instalada en el Campo Experimental de Fundación Produce, en la sindicatura de Aguaruto.

Rojo Plascencia reconoció la disposición del Gobierno estatal para atender las preocupaciones del sector y pidió agilizar los pagos federales pendientes.

En el presídium participaron representantes del sector agropecuario, legisladores locales, funcionarios estatales y federales, así como el alcalde de Culiacán.

La Expo Agro Sinaloa 2026 se desarrolla durante miércoles y jueves como uno de los principales espacios de encuentro para el sector productivo del estado.

