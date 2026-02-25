Jornada roja en Culiacán: maestra asesinada y cinco personas privadas de la libertad

GENERANDO AUDIO...

En Culiacán, siguen los homicidios y desapariciones. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Sinaloa, una maestra de matemáticas de una secundaria fue asesinada en Culiacán, además, la Fiscalía General del Estado reportó que el pasado martes se registraron tres homicidios dolosos y el hallazgo de restos humanos al sur de la entidad.

¿Qué le pasó a la maestra de matemáticas?

Tras la localización de una mujer asesinada a balazos, la noche del pasado lunes, en Culiacán, se confirmó que la víctima era Rocío Arias Lizárraga de 35 años, maestra de matemáticas de secundaria.

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica Número 1, institución donde daba clases la maestra, emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales donde lamentó el fallecimiento de la docente.

Este hecho se registró luego de que la maestra, quien viajaba a bordo de una motocicleta junto con otro sujeto fueran perseguidos a balazos por el sector norte de la ciudad por un grupo armado. Una de las balas provocó una herida mortal en la docente. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el fraccionamiento Los Olivos.

Su acompañante, el conductor de la unidad, arribó a un hospital para recibir atención médica, luego de registrar un impacto de bala en el abdomen.

Localizan más personas sin vida

La Fiscalía General del Estado reportó que el día de ayer, en Culiacán, una persona fue localizada sin vida en la colonia Santa Rosa y otra más en la colonia El Progreso. Asimismo, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, se registró el hallazgo de otra persona asesinada.

También, se reportó la localización de restos óseos sobre la carretera estatal que conduce a San Ignacio, perteneciente al municipio de San Ignacio.

La Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, se registraron cuatro denuncias, por el mismo robo de unidades. En la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se registraron cinco denuncias en la Región Centro, por el delito de Privación de la Libertad Personal.

