Anuncian licencia permanente en Sinaloa: fecha, precio y requisitos

GENERANDO AUDIO...

Foto ilustrativa: Getty Images.

A partir del próximo 17 de marzo, la ciudadanía de Sinaloa podrá tramitar su licencia permanente para conducir autos y motos de forma presencial o virtual.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho, resaltó que desde ese mes iniciará el proceso. Sin embargo, aún no definen la fecha límite para realizar el trámite.

“Vamos a aperturar la ventanilla el 17 de marzo, aún no definimos, ya que dependerá del anuncio del gobernador, hasta cuándo vamos a abrir la ventanilla, lo que sí es un hecho es que se abre el 17 de marzo”, indicó Joaquín Landeros, según un comunicado.

El funcionario explicó que el trámite podrá realizarse en ventanilla y en línea. “También la vas a poder solicitar y te va a llegar a tu domicilio”, precisó.

A través del comunicado, el Gobierno de Sinaloa resaltó que la licencia permanente representa un beneficio para la ciudadanía. Con ello, brindan mayor certeza jurídica, un ahorro a largo plazo y la simplificación del trámite.

Precio y requisitos para la licencia permanente de Sinaloa

La licencia permanente tendrá un costo de 18 UMA’s, más un 10% del impuesto Pro Educación en Sinaloa. Por ello, tendrá un costo total de 2 mil 323 pesos.

Las personas interesadas pueden realizar el trámite de forma presencial y virtual en los siguientes lugares:

Oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte

Módulos y colecturías de Recaudación (excepto el módulo de Recaudación de Homex y Colecturía de Recaudación de Quila)

Plataforma Ciudadano Sinaloa

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente de Sinaloa?

Habitantes con licencia vigente o registrada en la entidad

Conductores sin infracciones graves

No tener sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas

Requisitos para la licencia permanente en Sinaloa

Tener licencia en la entidad

Identificación oficial vigente

Historial de infracciones en la base de datos del Secretariado Ejecutivo

Firma de manifiesto bajo protesta de decir verdad, declarando estar en condiciones de salud aptas para conducir

En cambio, la reposición de la licencia permanente procederá en casos de:

Extravío

Robo

Deterioro

Actualización de datos

Daño físico del documento

Tras completar el trámite, puedes recibir tu licencia de la siguiente forma:

Recogerla en los módulos de Ciudadano Digital ubicados en las Unidades de Servicios Estatales (USE) y Unidades Administrativas del Estado.

Al domicilio registrado en la licencia (costo adicional de 48$)

Para más información, la ciudadanía puede acudir a las oficinas correspondientes o consultar los canales oficiales del Gobierno de Sinaloa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: