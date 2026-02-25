Corte de agua afectará a 13 colonias de Culiacán este 25 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Habrá corte de agua este miércoles en Culiacán. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) anunció que este miércoles 25 de febrero habrá un corte de agua que afectará a 13 colonias de la capital de Sinaloa, por lo que se le pide a la población tomar precauciones para evitar afectaciones.

Corte de agua afectará a 13 colonias de Culiacán

El día de hoy, la Japac realizará trabajos de interconexión de tuberías para avanzar la construcción de la nueva Planta Potabilizadora Las Cucas, por este motivo habrá un corte de agua en Culiacán a partir de las 7:00 horas. Se tiene previsto que el servicio se normalice a partir de las 21:00 horas.

El corte afectará a las siguientes colonias:

Fresnos

Arboledas

Lombardo Toledano

Las Cucas

Marsella Residencial

Los Alamitos

Bosques del Álamo

Los Lirios

Los Lirios II

Los Mezcales

Los Ciruelos

Jardines de la Sierra

Los Girasoles

Debido a las obras mencionadas, se estará utilizando maquinaria y habrá presencia del personal de la Japac en la Avenida Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre Velina León de Medina y calle Escorpión. Se le recomienda a los automovilistas tomar previsiones y realizar sus traslados con anticipación.

Las autoridades tienen planeado que la Planta Potabilizadora Las Cucas comience operaciones a finales del próximo mes de marzo y tendrá una capacidad de producción de 100 litros por segundo, con lo cual mejorará el servicio de agua potable en Culiacán. Esta obra representa una inversión de 82 millones 643 mil pesos.

