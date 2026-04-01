Asesinan en Culiacán a presunto empleado municipal dentro de camioneta oficial

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Asesinan a presunto empleado municipal en Culiacán. Foto: Samuel Sánchez

Una balacera registrada en el sector Villa Universidad, al norte de Culiacán, dejó como saldo a un presunto empleado del Ayuntamiento sin vida, luego de ser atacado a balazos al interior de una camioneta oficial.

El hecho ocurrió la tarde de este martes, cuando sujetos armados dispararon contra una unidad color blanco con logotipos oficiales, la cual presentó múltiples impactos de arma de fuego en carrocería y cristales.

Ataque armado ocurrió en Villa Universidad

La camioneta quedó sobre la esquina de las calles Galileo y Schiller, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de distintas corporaciones.

De manera preliminar, se indicó que la unidad podría estar asignada a un síndico municipal, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades. Hasta el momento, tampoco se ha dado a conocer la identidad de la víctima, ni si hay más personas lesionadas derivado de este ataque.

Otros hechos violentos en la jornada

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en una vivienda utilizada como campamento provisional.

De forma preliminar, se reportó que un elemento activo se privó de la vida dentro del inmueble, presuntamente con un arma de fuego.

Balacera deja tres lesionados en Infonavit Cañadas

En la colonia Infonavit Cañadas, un ataque armado dejó al menos tres personas lesionadas, algunas de gravedad.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana trasladaron a las víctimas a hospitales, mientras que en la zona fueron asegurados casquillos de arma de grueso calibre. De manera extraoficial, se presume un enfrentamiento entre grupos rivales.

Emboscada a policías en Escuinapa

En Escuinapa, un grupo armado emboscó a elementos de la Policía Municipal sobre la autopista Escuinapa–Acaponeta.

El ataque dejó cuatro agentes muertos, entre ellos el subdirector operativo, además de un policía herido. Las unidades oficiales presentaron decenas de impactos de bala.

Otro caso de un hombre asesinado en colonia Buenos Aires

En la colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán, un hombre identificado como Efraín fue asesinado a balazos dentro de un domicilio cercano al Parque 87. De acuerdo con reportes, la víctima intentó resguardarse, pero fue alcanzada por los agresores.

Sin detenidos hasta el momento

Las autoridades mantienen investigaciones abiertas en todos los casos; sin embargo, hasta ahora no se reportan personas detenidas.

La jornada refleja un incremento en los hechos violentos en distintos puntos de Sinaloa, con ataques armados que dejaron víctimas mortales y personas lesionadas.

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