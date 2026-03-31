Asesinatos, amenazas y “levantones”: influencers que han sido víctimas de la violencia en Sinaloa

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La violencia afecta a los influencers. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este martes, autoridades de Sinaloa confirmaron la liberación con vida de Carmiña Miroslava, influencer secuestrada por sujetos armados. Este caso no es aislado, ya que desde que comenzó el conflicto entre “Los Chapitos” y“La Mayiza”, varios creadores de contenido se han visto afectados por la violencia en el estado.

Amenazan a influencers por presunto lavado de dinero del crimen organizado

El 9 de enero de 2025 aparecieron en calles de Culiacán unos volantes en los que aparecían los nombres de 25 cantantes e influencers, señalados de lavar dinero para “Los Chapitos”. El mensaje, supuestamente firmado por “La Mayiza”, amenazaba a todas las personas que aparecen en la lista.

En estos volantes se menciona a Peso Pluma y otros cantantes de regional mexicano, como Kiko Ávalos; Panchito Arredondo; Yhoan Valentín “Piyuyi”, vocalista del Grupo Cartel; Fidel Oswaldo Castro, cantante del Grupo Marca Registrada; el rapero Carlos Lizárraga “El Horny”, y Roberto Tapia.

También se amenaza a varios influencers, entre ellos destaca el nombre de Marcos Eduardo Castro, mejor conocido como “Marquito Toys”, sus hermanos Gail, Kevin “KC” y Mayve, además de otros miembros de la familia Castro, como Paul Baldomero, esposo y papá del hijo de Mayve, y Ana Gastelum, la pareja de “KC”.

Influencers asesinados en Sinaloa

Hasta el momento, de los 25 influencers que aparecen en la lista, 6 han sido asesinados. Cuatro de ellos ya habían perdido la vida antes de que aparecieran los volantes en Culiacán: Leobardo Asipuro Soto, alias “Gordo Peruci”; Manuel Vivanco, el “Jasper”; José Carlos, conocido como el “Chilango” y, por último, Adrián Antonio López Iribe, hermano del influencer “Compa Camarón”.

En marzo de 2025 asesinaron a Gail Castro, hermano de “Markitos Toys”. El homicidio ocurrió en un restaurante ubicado en Ensenada, Baja California. Los reportes oficiales señalaron que el ataque fue directo y premeditado.

Cinco meses después, en agosto, la Fiscalía del estado de Morelos confirmó el homicidio de Camilo Ochoa, en el interior de un inmueble ubicado en Temixco. El cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego.



También han asesinado a otros influencers de Sinaloa que no aparecen en la lista como Agustín Paul, el “Pinky”; Adal Peña, Víctor Manuel “N”, el “Brasileño” y Gerardo Moya, el “Jerry”.

Secuestros de influencers en Sinaloa durante 2026

En 2026 han ocurrido dos “levantones” de influencers en la ciudad de Culiacán. Curiosamente, en ambos casos se trata de mujeres.

El pasado mes de enero, se volvió tendencia el secuestro en Culiacán de Nicole Pardo Molina, conocida como la “Nicholette”. El video de este “levantón” se difundió en redes sociales. A los pocos días del secuestro, la “Nicholette” fue liberada.

Esta semana comenzó con la noticia del secuestro de Carmiña Miroslava, conocida influencer por su contenido de repostería. Este crimen también ocurrió en la capital de Sinaloa. La joven influencer fue liberada durante la madrugada de hoy martes.

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