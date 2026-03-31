A un año de su desaparición, marchan en Culiacán por estudiantes de aviación

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Marcha en Culiacán. Foto: Samuel Sánchez

A un año de su desaparición, familiares, amigos e integrantes de colectivos de búsqueda salieron a las calles de Culiacán para exigir justicia y la localización de los estudiantes de aviación José Isais Ibarra Duarte, de 22 años y ciudadano estadounidense, y David Antonio Ruelas Pérez, de 21, ambos con domicilio en la sindicatura de Costa Rica.

La marcha inició en Catedral y avanzó por la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la Fiscalía General del Estado, donde los manifestantes reclamaron la falta de resultados en las investigaciones y exigieron a las autoridades acelerar las acciones para encontrarlos.

Durante el recorrido, una consigna se repitió entre pancartas y gritos: no eran maleantes, eran estudiantes, destacando que ambos jóvenes tenían como objetivo formarse como pilotos.

José Isais y Antonio eran alumnos del Colegio del Aire de Sinaloa, ubicado en la colonia Guadalupe. El 31 de marzo de 2025, cuando se dirigían a sus clases, fueron privados de la libertad en las inmediaciones del plantel, sin que desde entonces se tenga información sobre su paradero.

“Ellos se dirigieron a la escuela de aviación El Cas, mi hermano tenía un mes, el otro muchacho ya tenía dos meses estudiando el lunes cuando se dirigía a estudiar ya al llegar afuera de las instalaciones fueron privados de la libertad se los llevaron y pues es el momento, no sabemos nada de ellos”, Mayrel Guadalupe Ruelas Pérez, hermana de David Antonio Ruelas Pérez.

Familiares señalaron que, pese al tiempo transcurrido, no han recibido avances claros por parte de la Fiscalía, lo que ha incrementado la desesperación y el dolor.

La madre de José Isais expuso que su hijo había regresado de Estados Unidos apenas unos meses antes con la intención de estudiar aviación, y cuestionó que su caso no haya tenido la misma atención que otros. Insistió en que su hijo no tenía problemas ni amenazas y pidió que su búsqueda se realice con la misma intensidad que otros casos recientes.

“Aquí andamos exigiendo que no lo busquen a un año de su desaparición, mi hijo no era maleante mi hijo es estudiante mi hijo es ciudadano americano tenía cinco meses de haberse venido de Estados Unidos a estudiar y me lo desaparecieron y las autoridades dieron carpetazo olvidado quiero que me lo busquen, así como buscaron a la TikToker a todos los que han encontrado a las otras personas. Yo quiero a mi hijo de regreso a casa, porque mi hijo me hace falta”, Graciela Duarte, madre de José Isais Ibarra Duarte

Por su parte, la madre de David Antonio expresó que la desaparición de su hijo ha dejado a su familia devastada, pero aseguró que mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Recordó que era un joven con sueños, que logró ingresar a la escuela con esfuerzo y apoyo familiar, decidido a convertirse en piloto.

“Mi hijo es bueno y tenía muchos sueños de estudiar, entró con muchos sacrificios a la escuela a mi hijo lo ayudaron familia del otro lado, por eso había entrado a la otra escuela, yo tenía temor que viniera a la escuela por lo que estaba pasando la ida y venida de Costa Rica yo le decía todos los días desde que mi hijo entró a la escuela no vayas a la escuela porque está levantando muchachos me dijo ama yo no tengo nada que temer y así estuvo nada más en la escuela pasadito de un mes viniendo desde Costa Rica con su compañero Isaías”, Martha Elena Pérez Germán, madre de David Antonio Ruelas Pérez. A un año de distancia, las familias continúan alzando la voz en las calles, entre el dolor y la esperanza, exigiendo a las autoridades resultados y reiterando su demanda de que ambos jóvenes sean localizados y regresen a casa.

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