Mazatlán recibe a 157 mil cruceristas en primer trimestre de 2026

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Foto: Secretaría de Turismo de Sinaloa

Más de 157 mil cruceristas visitaron Mazatlán durante el primer trimestre de 2026, con la llegada de 43 embarcaciones turísticas que generaron una derrama económica superior a 251 millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Sólo en marzo, el puerto recibió a más de 57 mil cruceristas que arribaron en 15 embarcaciones, con una derrama económica estimada de 91 millones de pesos.

Cruceristas dejan derrama económica en Mazatlán

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la llegada constante de cruceros beneficia al comercio, restaurantes, transportistas y operadores turísticos del puerto.

Foto: Secretaría de Turismo de Sinaloa

Además, explicó que muchos visitantes que llegan por primera vez en crucero regresan posteriormente para hospedarse más días en hoteles del destino turístico.

Este martes llegó desde San Diego el crucero Norwegian Jade, el último de marzo, con 2 mil 503 pasajeros y 995 tripulantes, quienes dejarán una derrama económica aproximada de 3.3 millones de pesos durante su estancia.

Foto: Secretaría de Turismo de Sinaloa

Turismo impulsa comercio y promoción del destino

Durante su visita, los cruceristas recorren el centro histórico, visitan las playas, restaurantes y comercios locales, además de comunidades cercanas, lo que impulsa la economía local.

Las autoridades estatales señalaron que la llegada de cruceros también ayuda a la promoción internacional del destino turístico, ya que muchos visitantes recomiendan el puerto o regresan en vacaciones posteriores.

La actividad turística por cruceros se mantiene como uno de los principales motores económicos de Mazatlán y del estado de Sinaloa durante 2026.

Foto: Secretaría de Turismo de Sinaloa



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