Liberan sana y salva a Carmiña Miroslava, influencer repostera en Culiacán

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Liberan a Carmiña Miroslava tras desaparición en Culiacán Foto: Samuel Sánchez

La joven influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años, fue liberada sana y salva durante la madrugada de este martes en la colonia El Barrio, en Culiacán, Sinaloa.

Desaparición de Carmiña Miroslava en Culiacán

La localización ocurre luego de que su desaparición encendiera las alertas desde la noche del domingo, cuando presuntamente fue privada de la libertad por un grupo armado en un inmueble ubicado sobre el bulevar Rolando Arjona.

Tras los hechos, familiares presentaron la denuncia correspondiente, lo que derivó en la activación de un operativo de búsqueda por parte de autoridades estatales y locales.

Operativo por influencer desaparecida en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó previamente que ya se contaba con la denuncia formal interpuesta por sus familiares y que se había desplegado un operativo para su localización, sin que en ese momento se tuvieran mayores datos sobre su paradero.

Carmiña Miroslava, influencer de repostería en Sinaloa

Carmiña Miroslava, conocida por su negocio de repostería Rosa Dely y por su actividad en redes sociales, fue vista por última vez el domingo por la noche. Desde entonces no había comunicación con sus familiares, lo que generó preocupación por su integridad.

Continúan investigaciones tras localización en Culiacán

Las autoridades difundieron una ficha de búsqueda con sus características físicas, en la que se advertía que su integridad podría estar en riesgo, además de solicitar la colaboración de la ciudadanía para aportar información que ayudara a dar con su paradero.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que fue liberada ni sobre posibles personas detenidas por estos hechos.

La joven ya se encuentra a salvo, mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

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