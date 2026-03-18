Ataque armado deja 3 muertos y un herido en Culiacán

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Ataque armado en Culiacán dejó tres muertos. FOTO: Especial

Un ataque armado dejó tres hombres sin vida y otro lesionado en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán, Sinaloa, la tarde de este martes 17 de marzo de 2026. De acuerdo con la información disponible, las víctimas estaban reunidas en un domicilio cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra ellas.

Los presuntos agresores viajaban en un Volkswagen Polo blanco, modelo reciente, y escaparon tras el ataque. Hasta ahora, las víctimas no han sido identificadas. El sitio quedó bajo resguardo policial, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias para recabar evidencias en la escena.

Ataque armado en Lázaro Cárdenas deja tres muertos

El hombre que sobrevivió al ataque armado en Culiacán resultó herido por impactos de proyectil de arma de fuego y fue llevado de emergencia a un hospital de la ciudad en una ambulancia de Cruz Roja. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.

Persecución tras ataque armado en Culiacán

Luego de la agresión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional interceptaron a los presuntos responsables, lo que derivó en una persecución. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si hubo personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el ataque armado registrado en la colonia Lázaro Cárdenas y determinar la identidad de las víctimas y de los presuntos responsables.

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