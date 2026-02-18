Atacan a balazos vivienda de dirigente sindical recién electo en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Fachada atacada a balazos en Culiacán. Foto: Samuel Sánchez

La vivienda del recién electo dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), Homar Salas Gáztelum, fue atacada a balazos por un grupo armado en el fraccionamiento Brisas del Humaya, al norte de la ciudad de Culiacán.

Según reportes de seguridad, el domicilio se ubica en la esquina de las calles Oriente 10 y Oriente 12, donde varios sujetos vestidos de oscuro arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada del inmueble con armas largas de distintos calibres.

Sin personas lesionadas tras ataque armado

En el sitio fueron localizados decenas de casquillos percutidos, lo que evidenció la intensidad de la agresión. Pese al ataque, no se reportaron personas lesionadas y se desconoce si había habitantes dentro de la casa al momento de los disparos.

Autoridades confirmaron que la propiedad pertenece a Salas Gáztelum, quien apenas la semana pasada resultó ganador en el proceso interno para dirigir el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán.

Elementos de seguridad acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el atentado.

