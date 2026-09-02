Ataque armado en Mazatlán deja dos heridos; entre ellos, director de Protección Civil

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Ataque en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Uno TV

La violencia alcanzó este miércoles a un funcionario municipal en Mazatlán, Sinaloa, donde dos personas resultaron lesionadas durante un ataque a balazos contra una camioneta en la avenida Gutiérrez Nájera, en el sector Montuosa. Entre los heridos se encuentra Óscar Tirado, director de Protección Civil de Mazatlán, de acuerdo con los primeros reportes.

¿Qué pasó en Mazatlán?

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) informó que durante la mañana de este 2 de septiembre recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre una agresión con disparos de arma de fuego contra personas que viajaban en una camioneta.

Tras el aviso, elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron una fuerza de reacción para atender el hecho y mantener labores de seguridad en la zona.

Las dos personas lesionadas recibieron atención médica. Entre ellas se encuentra el funcionario municipal; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han precisado oficialmente su estado de salud ni el de la segunda persona herida.

La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 2 de septiembre de 2026 se recibió un reporte al número de emergencias 9-1-1 sobre una agresión con disparos de arma de fuego en contra de personas que viajaban en una camioneta en el municipio de #Mazatlán. Por ello, autoridades del… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 2, 2026

Buscan a los responsables del ataque

Elementos de distintas corporaciones de seguridad se trasladaron a la avenida Gutiérrez Nájera, en el sector Montuosa, donde mantienen un operativo preventivo y realizan las diligencias correspondientes.

El Grupo Interinstitucional mantiene la búsqueda de los responsables de la agresión, mientras las autoridades pidieron a la población atender las recomendaciones de seguridad y facilitar los trabajos que se realizan en el lugar.

Habrá Mesa de Seguridad en Mazatlán

El ataque ocurre horas antes de la reunión de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz, programada para este miércoles en Mazatlán, con la participación de autoridades municipales, estatales y federales en instalaciones de la Cuarta Zona Naval.

La agresión también se registra después de una jornada marcada por distintos hechos violentos en Sinaloa.

Sinaloa tuvo una jornada violenta el martes

De acuerdo con los reportes de los hechos ocurridos durante el martes, al menos seis personas fueron asesinadas en distintos puntos de Sinaloa, entre ellas dos mujeres, mientras otra persona resultó herida.

En Culiacán, un hombre fue asesinado a balazos en el acceso de una vivienda de la colonia Las Cascadas. Posteriormente, en la sindicatura de Costa Rica, fueron localizados restos humanos en avanzado estado de descomposición, envueltos en plástico y bolsas, a un costado de la carretera La 12, que comunica con la vía Culiacán-Eldorado.

También en Culiacán, hombres armados irrumpieron en un restaurante de sushi de la colonia Lázaro Cárdenas. Los sujetos ordenaron salir a las personas que se encontraban en el establecimiento y posteriormente incendiaron el inmueble y dispararon con armas largas. No se reportaron personas lesionadas.

En Mazatlán, una mujer fue asesinada a balazos dentro de un hotel ubicado sobre la avenida Rafael Buelna. Mientras tanto, en Villa Unión, fueron encontrados restos humanos desmembrados dentro de una maleta. Durante la noche, otro hombre fue asesinado a tiros en esa misma sindicatura.

En Escuinapa, dos mujeres fueron atacadas en las inmediaciones de la carretera federal Mazatlán-Tepic, en la zona conocida como El Tobogán. Una de ellas murió y la otra fue trasladada a un hospital debido a una herida de arma de fuego.

Además, durante la noche del martes, sujetos armados dispararon contra la fachada de una vivienda del fraccionamiento Pradera Dorada 1, en Mazatlán, lo que dejó daños materiales.

En Salvador Alvarado, finalmente, se reportó una persecución y un enfrentamiento entre elementos militares y civiles armados que, de manera preliminar, habría dejado dos personas detenidas.

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