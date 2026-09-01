Con una bala alojada en la espalda, Alma Rosa seguirá buscando

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Alma Rosa, buscadora, fue atacada en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, habló con Unotv.com, después de sobrevivir a un ataque a balazos cuando viajaba con su hija y dos de sus nietas en Culiacán, Sinaloa.

¿Cómo ocurrió el ataque a Alma Rosa?

Desde una casa de resguardo y bajo protección estatal y federal, relató que el sábado había salido con su familia para realizar preparativos por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En el trayecto, un vehículo se colocó frente a ellas y un hombre comenzó a disparar.

Alma Rosa resultó herida. El proyectil entró por uno de sus brazos y terminó alojado en la espalda. Por ahora, permanece en su cuerpo.

“En la espalda tengo la bala y haz de cuenta que se toca la punta de la bala ahí y duele mucho”.

¿Por qué no le pudieron quitar la bala?

“Pues los cirujanos dijeron que a lo mejor había complicaciones, si me sacaban la bala. Pero yo siento que complicación podría ser que me camine, porque esas balas en el cuerpo caminan. Entonces, si se quedaran estacionadas, qué bueno, pero no, caminan, Samuel, y entonces es mi miedo”.

¿Qué dicen los doctores?

“Nada más dijeron que no podían, que podía haber complicaciones. Eso todo lo que les dijeron a mis hijas. Que no podían”.

Su hija también resultó lesionada por el rozón de una bala, pero consiguió mover el automóvil en reversa y escapar. Una de las menores presentó heridas por fragmentos de vidrio. Alma Rosa asegura que no había recibido amenazas recientes y desconoce qué pudo motivar la agresión.

Desde hace 17 años busca a su hermano, Miguel Ángel Rojo Medina, desaparecido el 4 de julio de 2009. La violencia ha limitado las jornadas de búsqueda en las que participa, pero el atentado, asegura, no terminará con su lucha.

“Tengo muchos años, ya no es un año ni dos ni tres. Son 17 años. Ahorita yo la verdad está muy fea la situación, pero pronto si Dios quiere yo que se arregle todo esto, que Dios me permita volver, yo no pienso dejar de buscar a mi hermano, ni de buscarlos a todos. Yo no pienso dejar”.

Presentan denuncia en Sinaloa

La buscadora presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y permanece con su familia bajo medidas de protección de autoridades estatales y federales.

Tras sobrevivir al atentado, Alma Rosa pide que la atención y la seguridad que ahora recibe también alcancen a los colectivos y a las familias de personas desaparecidas en todo México.

“Yo sí, le doy el voto de confianza y ojalá porque no puede haber tantas injusticias. No puede haber, ahorita fui yo, mañana es otra y otra, tal ha sido los casos de las demás compañeras que han sido asesinadas”.

Ahorita Dios me dejó

“Dios me dejó estar con vida y estarle diciendo a ustedes y pidiendo que se haga algo por los colectivos de familias desaparecidas, por todos a nivel nacional, no nomás estatal, por todos que el Gobierno de México, que la presidenta también ha estado al tanto, pendiente de mí, ordenando que se me dé toda la atención, toda la seguridad también, pero yo nada más no la quiero para mí”.

“Yo la quiero para todas, para todas. La atención de ellos, no nomás ahorita que estamos así, que sea para todas y cada una de las familias que tienen desaparecidos.”

Hasta el momento no se han reportado detenciones por este caso.

Alma Rosa se recupera bajo resguardo, con una bala todavía alojada en la espalda. El atentado cambió temporalmente las condiciones de su búsqueda, pero no su objetivo: encontrar a su hermano y continuar acompañando a quienes buscan a sus desaparecidos en México.

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