Tenían guacamayas, loros y cotorras sin permisos; aseguran más de 200 aves en Mazatlán

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Aves decomisadas en Mazatán. Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 252 aves exóticas durante un operativo realizado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Entre las especies recuperadas se encuentran loros, guacamayas, pericos y cotorras.

Profepa recupera 252 aves exóticas durante operativo en Mazatlán, Sinaloa

Mediante un comunicado, la Profepa informó que el pasado 21 de agosto se atendió un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre un domicilio en Mazatlán que albergaba más de 200 ejemplares de aves exóticas.

Durante la inspección, las autoridades detectaron que dicho inmueble no contaba con el registro para operar como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre, ni con un plan de manejo; tampoco presentó la documentación necesaria para acreditar la procedencia legal de las aves.

Debido a esto, la Profepa aseguró 252 aves exóticas. Entre las especies recuperadas se encuentran el perico corona lila, loro frente blanca, guacamaya roja y perico frente naranja, algunas de las cuales se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece las categorías de riesgo de las especies de flora y fauna silvestres en México..

Los ejemplares se quedaron en las instalaciones donde fueron aseguradas; donde deberán ser cuidadas y alimentadas en lo que transcurre el procedimiento. También se inició procedimiento administrativo por este caso.

Aves exóticas recuperadas por la Profepa

12 loros corona lila (Amazona finschi)

5 guacamayas híbridas

3 loros frente blanca (Amazona albifrons)

3 guacamayas azul y oro (Ara ararauna)

3 guacamayas rojas (Ara macao)

2 cacatuas alba (Cacatua alba)

5 pericos frente naranja (Eupsittula canicularis)

2 loros eclectus (Eclectus roratus)

1 guacamaya aliverde (Ara chloropterus)

7 agapornis personata (Agapornis personatus)

15 agapornis roseicollis (Agapornis roseicollis)

22 agapornis fischer (Agapornis Fischeri)

33 aratingas del sol (Aratinga solstitialis)

3 pericos dorsirrrojo (Psephotus haematonotus)

5 pericos de Burke (Neopsephotus bourkii)

3 ninfas (Nymphicus hollandicus)

100 cotorras de Kramer (Psittacula krameri)

5 cotorras cabeza de ciruela (Psittacula cyanocephala)

19 cotorras de Molina (Pyrrhura molinae)

4 pericos multicolor (Platycercus eximius)

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