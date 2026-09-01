Dejan corona fúnebre y mensaje intimidatorio en Colegio de Culiacán; familias exigen seguridad permanente

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Colegio Inglés de Durango. Foto: Samuel Sánchez

El hallazgo de una corona fúnebre y un mensaje intimidatorio en el Colegio Inglés de Durango encendió la preocupación entre las familias de los estudiantes en Culiacán, Sinaloa. Este martes, padres y familiares acudieron vestidos de blanco a las puertas de la institución para exigir garantías de seguridad y acciones preventivas que permitan descartar cualquier riesgo para los menores.

La principal demanda es que se efectúe una revisión exhaustiva dentro y fuera de las instalaciones para verificar que no exista algún objeto o artefacto que pueda poner en peligro a la comunidad escolar. Las familias también solicitaron que se esclarezca quién ingresó o se aproximó al lugar para colocar la corona y realizar el mensaje intimidatorio, así como conocer las acciones emprendidas por las autoridades para investigar el caso.

Refuerzan seguridad en el Colegio

La institución anunció un reforzamiento de los controles de entrada y salida, entre ellos la identificación de las personas que acudan por los estudiantes. Para los inconformes, estas medidas resultan insuficientes ante un hecho que alcanzó un espacio donde diariamente permanecen menores de preescolar, primaria y secundaria; frente al Colegio también se localizan instalaciones de nivel universitario.

“Yo tengo familiares en esta escuela y yo estoy muy preocupada, estoy muy mortificada porque la escuela nos avisa cuando va a haber tormenta, cualquier situación y decretan escuela a distancia. Entonces, ¿cómo va a ser posible que ante un hecho tan aberrante y tan lamentable como dejar una corona, una amenaza de muerte a nuestros hijos, la escuela se lo tome a la ligera”, dijo Delia Quiroa, madre de familia.

El despliegue de seguridad en los alrededores tampoco disipó la inquietud. Los padres señalaron que militares y elementos de corporaciones policiales permanecieron en el sitio únicamente durante determinados periodos, por lo que demandaron vigilancia permanente mientras se desarrollan las investigaciones y se determina el nivel de riesgo que existe para alumnos y trabajadores.

“Pues es preocupante, es preocupante porque son nuestros hijos los que están dentro del plantel y como bien dicen las anteriores mamás y abuelitas de aquí del Colegio que pues no realizaron actos preventivos, ni tampoco de inspección para saber si había algún artefacto que pusiera en riesgo pues la integridad de nuestros hijos”, Neftalí López Félix, madre de familia.

La incertidumbre llevó a algunas familias a no enviar a sus hijos a clases, mientras otras plantearon recurrir temporalmente a la modalidad virtual hasta contar con mayores condiciones de seguridad. También hubo inconformidad porque, de acuerdo con los manifestantes, algunos padres que llegaron para sumarse a la protesta fueron atendidos por directivos dentro de un salón, mientras otro grupo permaneció afuera del plantel.

Durante la cobertura, personal directivo solicitó a este medio de comunicación no ingresar más allá de la reja por tratarse de propiedad privada. Aunque se pidió conocer la postura de la dirección sobre las exigencias de las familias, hasta ese momento no se concede una entrevista.

Tras el episodio de intimidación, la exigencia de los padres se concentra ahora en tres puntos:

Una inspección integral del colegio

Presencia continua de las autoridades de seguridad

Una investigación que permita establecer quién estuvo detrás de la corona fúnebre y del mensaje que provocó temor entre la comunidad escolar.

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