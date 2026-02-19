Cae el “Mapache” en Mazatlán; se escapó de Aguaruto durante el primer “Culiacanazo”

GENERANDO AUDIO...

El “Mapache”, detenido en Mazatlán. Foto: X/@sspsinaloa1

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó sobre la detención en Mazatlán de un reo del penal de Aguaruto que se encontraba prófugo desde 2019. De acuerdo con la información de medios locales, este individuo ha sido identificado como el “Mapache” o el “Mungui”, quien aprovechó el primer “Culiacanazo” para escapar de prisión.

Cae el “Mapache” en Mazatlán; era prófugo del penal de Aguaruto desde 2019

El comunicado de la SSP menciona que, gracias a trabajos preventivos y de inteligencia implementados en Mazatlán, se detectó a un hombre que salía a bordo de una camioneta sin placas de un inmueble ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón.

Al darse cuenta de la presencia de las autoridades, el sujeto intentó escapar, por lo que se inició una breve persecución que terminó con la detención del sospechoso. Durante la aprehensión las autoridades decomisaron los siguientes objetos:

Dos armas largas

Seis cargadores para arma larga

180 cartuchos útiles

Un chaleco táctico con sus placas balísticas

Una camioneta sin reporte de robo

Al cotejar los datos del detenido, las autoridades se dieron cuenta de que se trataba de un reo prófugo del penal de Aguaruto desde el 17 de octubre de 2019, el día que detuvieron y dejaron en libertad a Ovidio Guzmán durante el primer “Culiacanazo“.

El “Mapache” se encontraba en proceso por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para uso exclusivo del Ejército, y había sido detenido por primera vez tras una agresión a las autoridades en la zona norte de Culiacán en marzo de 2019.

