FGE de Sinaloa sigue tres líneas de investigación por atentado contra diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya

Claudia Zulema Sánchez, fiscal de Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa mantiene abiertas tres líneas de investigación por el atentado contra el dirigente y diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, así como contra la legisladora Elizabeth Montoya, informó la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Siguen investigaciones por atentado contra diputados locales en Sinaloa

De manera preliminar, las autoridades estiman que alrededor de seis personas habrían participado en el ataque, de acuerdo con el seguimiento realizado a los vehículos involucrados. La fiscal explicó que existe coordinación con la Fiscalía General de la República, instancia que tiene bajo su responsabilidad a una persona detenida y presuntamente vinculada con estos hechos.

La Fiscalía de Sinaloa solicitó información oficial sobre esa detención para integrarla a la investigación local, mientras continúan las diligencias para identificar a todos los responsables. Por tratarse de un proceso en curso, los detalles del móvil se mantienen bajo reserva, sin confirmar ni descartar que una de las líneas sea “un móvil político”.

“Tenemos diversas líneas de investigación, no le puedo decir ahorita por temas de reserva de información. Tenemos tres líneas de investigación que estamos trabajando a la par, pero por tema de reserva no le puedo decir”, comentó la fiscal del estado.

Fiscalía rechaza señalamientos sobre falta de información de trabajos en fosas clandestinas

En otro tema, la fiscal rechazó señalamientos de colectivos de búsqueda sobre una supuesta falta de información en los trabajos realizados en fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Verde, en Concordia.

Explicó que, tras un reporte adicional en la zona donde se investigaba la privación de la libertad de 10 trabajadores de una mina, caso que posteriormente fue atraído por la FGR, personal ministerial y elementos de la Marina localizaron cuatro fosas clandestinas con una osamenta en cada una.

La funcionaria aseguró que la dependencia mantiene comunicación permanente con familiares de personas desaparecidas y colectivos, además de atender cualquier reporte relacionado con posibles sitios de inhumación clandestina.

FGR atrae caso de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán

En materia de desapariciones, Sánchez Kondo confirmó que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación por la desaparición de Carlos Emilio en un centro nocturno de Mazatlán el pasado mes de octubre de 2025, joven originario de Durango, debido a que el caso fue considerado de alta relevancia y presuntamente vinculado con la delincuencia organizada.

La Fiscalía estatal entregó a la autoridad federal vídeos, análisis de telefonía, entrevistas, recorridos de investigación e información sobre vehículos relacionados con los hechos, y continuará colaborando en el proceso.

“Sobre ese caso (el de Carlos Emilio) se solicitó a la Fiscalía Federal la atracción de ese asunto la semana pasada. El día sábado se concluyó la entrega de los registros de investigación que teníamos como fiscalía local y entregamos a la Fiscalía Federal todos los registros y atendiendo la atracción solicitada por ellos (…) El argumento legal para la solicitud, las solicitudes de fracción fue en este caso un hecho de relevancia de alta relevancia y también posible o presuntivamente relacionada a la delincuencia organizada”

Por otra parte, la fiscal informó que uno de los cinco hombres encontrados sin vida dentro de la caja de una camioneta abandonada en la sindicatura de San Pedro, Navolato, tenía antecedentes penales, entre ellos por portación de arma de fuego, violencia familiar, lesiones dolosas y robo.



Las otras cuatro víctimas no cuentan con registros delictivos, según la verificación en bases oficiales. Todas habían sido reportadas como privadas de la libertad en el municipio de Ahome.

Más información sobre el caso de Ricardo Mizael

Sobre el caso del adolescente Ricardo Mizael, asesinado en Culiacán tras ser confundido durante un ataque armado cuando salió de su casa para comprar alimento para sus gatitos, la fiscal informó que la investigación presenta avances y que este miércoles se prevé un encuentro con la madre del menor para dar seguimiento al caso.

También informó que la Fiscalía abrió una investigación por el ataque armado contra la vivienda de Homar Salas, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados a bordo de dos vehículos, uno blanco y otro negro, dispararon contra el domicilio, sin que se reportaran personas lesionadas.

Hasta ahora, no existen denuncias previas por amenazas, aunque también se analizan pintas intimidatorias registradas durante la elección sindical.

La Fiscalía de Sinaloa informó que todas las investigaciones continúan en proceso y que se mantendrá la coordinación con autoridades federales para esclarecer los distintos casos.

