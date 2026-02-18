Ricardo Mizael: Fiscalía ya identificó a uno de los 2 presuntos asesinos del joven; también sería menor de edad

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó avances en casos que han generado fuerte impacto, entre ellos el asesinato del adolescente Ricardo Mizael en Culiacán, así como la investigación por la privación de la libertad de 10 trabajadores de una mina y el hallazgo de más cuerpos sin vida en fosas clandestinas en El Verde, Concordia.

Respecto al homicidio del adolescente Ricardo Mizael, ocurrido el 11 de febrero en el sector Los Ángeles, en Culiacán, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que ya fue identificado uno de los presuntos responsables y se trata de un menor de edad.

De acuerdo con la investigación, dos personas participaron en el ataque, el cual fue directo. Sin embargo, la fiscal señaló que el joven es considerado víctima de las circunstancias, mientras continúan las entrevistas a testigos para judicializar el caso.

“Tenemos avance, tenemos ya una identidad; el personal de la Policía de Investigación está trabajando ahí en el sector para entrevistar a los testigos, y de confirmarse el señalamiento, estaríamos en posibilidad de judicializar el asunto”

Claudia Zulema Sánchez Kondo / fiscal General de Sinaloa

Sobre este hecho, el gobernador Rubén Rocha Moya respaldó la marcha convocada este domingo para exigir justicia por el adolescente, al señalar que se respeta la libre manifestación y el derecho de la ciudadanía a exigir esclarecimiento.

“El mensaje es que lo hagan; lamentablemente lo van a hacer por alguien que ha perdido la vida y a nosotros nos duele mucho que haya ocurrido, y ellos tendrán toda la libertad, como lo han tenido siempre, para expresar su sentir, sus reclamos a la autoridad; nosotros estaremos atentos a ello”

Rubén Rocha Moya / gobernador de Sinaloa

En otro caso, la fiscal confirmó que es solo una la persona detenida por su presunta participación en el secuestro de la influencer Nicholette, mientras que existe una orden de aprehensión contra otro probable responsable. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, y continúan los peritajes balísticos.

“Se pusieron a disposición por delito federal ante la FGR este fin de semana; hemos estado trabajando en coordinación con la FGR para el tema de la comparativa de periciales y balística; sobre ese asunto judicializado tenemos una persona identificada y el día de hoy tenemos una orden de aprehensión para otra persona”

Claudia Zulema Sánchez Kondo / fiscal General de Sinaloa

Respecto a la investigación por la privación de la libertad de 10 trabajadores de una mina, la fiscal explicó que las diligencias llevaron a la localización de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, Concordia, donde se trabajaron cuatro fosas y se recuperaron cuatro osamentas. Sin embargo, aclaró que no se puede confirmar ni descartar la existencia de más fosas en la zona, mientras continúan las acciones en coordinación con la FGR.

“Es lo que corresponde a la fiscalía local; se trabajaron cuatro fosas, y de cada una se recuperó una osamenta; fueron cuatro osamentas en total, y sobre el tema de la otra fosa que trabaja la Fiscalía General de la República, ya la tienen ellos.

Hasta este momento nos estamos coordinando para regresar a la comunidad sobre la atención que han estado solicitando personas en el sector”

Claudia Zulema Sánchez Kondo / fiscal General de Sinaloa

Agregó que inicialmente tenían la carpeta de investigación por la privación de la libertad de 10 trabajadores de la mina, y derivado de esa investigación aseguraron el domicilio del presunto lugar del hecho, mientras que después la FGR solicitó la extracción del mismo, por lo que entregaron todos los actos de investigación.

“Sí, lo que no se puede confirmar ni descartar en este momento, es que haya más fosas en este lugar; nosotros trabajamos en el lugar”

Claudia Zulema Sánchez Kondo / fiscal General de Sinaloa

Además, en Mazatlán, autoridades catearon un domicilio como parte de la investigación por la privación de la libertad de cuatro integrantes de una familia originaria de la Ciudad de México que paseaban en cuatrimotos rentadas. Tras el hecho, una mujer y una menor fueron liberadas, mientras continúan las diligencias.

Finalmente, sobre el atentado contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, la Fiscalía informó que se identificaron dos vehículos y al menos seis personas presuntamente involucradas, a partir de cámaras de videovigilancia y análisis de huellas dactilares.

“Tenemos identidades, estamos trabajando el tema por identificación, por fragmentos de huellas recabados de los vehículos asegurados que utilizaron las personas en el lugar del hecho; estamos trabajando para la identificación de las huellas en las distintas bases de datos, tenemos ya colaboración con las autoridades federales y también aquí locales y estamos trabajando en esa comparativa”

Claudia Zulema Sánchez Kondo / fiscal General de Sinaloa

En tanto que las autoridades estatales reiteraron que todas las investigaciones continúan en curso para esclarecer los hechos y proceder conforme a derecho.

