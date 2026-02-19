Caen en Mazatlán dos sujetos señalados de extorsionar en el mercado de abastos

| 07:40 | J.L. Márquez | Uno TV
Detenidos en Mazatlán. Foto: X @OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este jueves sobre la detención en Mazatlán, Sinaloa, de dos integrantes de una célula delictiva que se dedicaba a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos.

Información en desarrollo…

