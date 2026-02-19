Violencia no da tregua en Sinaloa; asesinan a adolescente de 15 años en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Autoridades investigan asesinato en Culiacán. Foto: Corresponsal

La violencia no da tregua en Sinaloa. En las últimas horas, se han registrado alrededor de 10 homicidios dolosos; entre las víctimas se encuentra un menor de edad asesinado en un parque localizado en la colonia UAS de Culiacán.

Asesinan a joven de 15 años en Culiacán

El joven de 15 años de edad, identificado como Lucas, con domicilio en el sector Villa Universidad, fue asesinado de varios balazos cuando se encontraba en un parque localizado en el panteón de La Lima, en el sector Universitarios.

La víctima, que vestía prendas de color negro, quedó boca arriba en el interior del parque, cerca de la barda perimetral de un panteón.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el adolescente pudo haber sido confundido o si se trató de un ataque directo.

Más hechos violentos en Culiacán y otros municipios de Sinaloa

En otro hecho, un sujeto, quien hasta el momento no ha sido identificado, fue encontrado asesinado con proyectiles de un arma de fuego, en un camino pavimentado que conduce de las bodegas de almacenamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y las vías del ferrocarril en la colonia Industrial Palmito.

En la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, otro hombre fue encontrado asesinado, con el cuello fracturado, atado de pies y manos con un cinturón. Se trata de una persona del sexo masculino, de entre 25 y 30 años de edad, de complexión delgada y tez blanca.

En otro hecho violento, una mujer fue encontrada asesinada sobre la banqueta de la calle República de Uruguay, entre República de Costa Rica y República de Honduras, de la colonia Humaya, al norte de Culiacán.

La mujer estaba tirada boca arriba. A simple vista se apreciaba que era de complexión delgada, tez morena; vestía pantalón, una blusa o camisa de color. La víctima fue identificada como Raquel, de 34 años de edad; era habitante de la colonia Infonavit Cañadas en Culiacán.

En otro hecho distinto, un hombre que hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido, de aspecto joven, fue atacado a tiros por un sujeto armado en el fraccionamiento Cumbres del Sur Dos, del sector Lomas de San Isidro.

Jornada violenta en Sinaloa

Además, en la Colonia Francisco Alarcón Fragoso, del sector Francisco I Madero, un hombre de 55 años fue asesinado de varios balazos por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones y después se dieron a la fuga.

Más tarde, se registró un ataque armado contra varias personas que estaban al interior de un local comercial habilitado como venta de pollos asados, en el campo El Diez, perteneciente a la Alcaldía Central de Culiacán, con un saldo de dos personas fallecidas y un menor de edad lesionado por disparos de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandro, de 41 años de edad, y Juan Ramón, de 25 años de edad; además, resultó lesionado Ángel de Jesús, de 16 años de edad, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud se reporta como delicado.

En Culiacán, a unos metros de una guardería y de un colegio privado de la colonia Centro, un local de una plaza comercial fue tiroteado por un grupo armado con ráfagas de armas largas. El hecho no dejó personas lesionadas ni fallecidas.

También otro hombre identificado como José Carlos, 23 años de edad, fue atacado a tiros, quedando lesionado de gravedad en una de las calles de la colonia Cumbres del Sur Dos, del sector Lomas de San Isidro.

Esta madrugada, un hombre de 53 años de edad, identificado como Jesús Fernando, con domicilio conocido en la sindicatura de Culiacancito del municipio de Culiacán, fue encontrado asesinado a balazos a un costado de uno de los carriles de la carretera que comunica a Culiacancito.

También esta madrugada, un hombre, que hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido, fue encontrado asesinado sobre la avenida Laureles, casi esquina con boulevard de Las Orquídeas, en la zona de Campestres Los Laureles, que se localiza en la salida norte de la ciudad de Culiacán. La víctima es un hombre de complexión regular, tez morena clara, de entre 35 y 40 años de edad.

