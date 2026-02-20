Marina despliega operativo aéreo y terrestre en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

La Secretaría de Marina realizó un operativo aéreo y terrestre en comunidades ubicadas entre Mocorito y Badiraguato, en Sinaloa.

Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre personas detenidas, lesionadas o aseguramientos. El despliegue incluyó sobrevuelos en zonas serranas y presencia de personal en tierra.

Operativo de Marina en Sinaloa: sobrevuelos y disparos

De acuerdo con reportes de habitantes, las acciones iniciaron por la mañana en comunidades como El Platanar, La Morita, La Vainilla, El Carrizo y Batacomito, algunas pertenecientes a la sindicatura de Pericos, en Mocorito.

Testigos señalaron que al menos un helicóptero realizó disparos hacia objetivos en tierra que se desplazaban por caminos rurales.

También se reportó que un vehículo habría sido incendiado presuntamente tras ser alcanzado durante la intervención.

Suspenden clases en Pericos por seguridad

Ante la movilización, planteles educativos en Pericos suspendieron clases de manera preventiva. La medida fue tomada para evitar riesgos a estudiantes y personal docente mientras continuaban las acciones de seguridad.

Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad federal había emitido un comunicado oficial con el balance de resultados.

Se espera que en las próximas horas la Marina o instancias federales informen si hubo detenciones, aseguramiento de armas o decomisos. El operativo se mantiene como una acción en desarrollo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.