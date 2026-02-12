Inicia el Carnaval de Mazatlán sin noticias sobre desaparecidos en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Inicia Carnaval de Mazatlán en medio de casos de desaparecidos. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 12 de febrero de 2026 inicia oficialmente el Carnaval Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, a pesar de que no se han resuelto los casos de desaparecidos en el estado de Sinaloa. Desde los mineros desaparecidos en Concordia, hasta los turistas mexiquenses privados de su libertad en el puerto donde se realizará esta celebración; desde los desaparecidos en Ahome, hasta el caso de Carlos Emilio Galván; todos ellos sin resolverse todavía.

Carnaval de Mazatlán no se suspenderá por casos de desaparecidos

Como les contábamos, este jueves comienza el Carnaval de Mazatlán, pero a pesar de los recientes casos de desaparecidos, el gobierno de Sinaloa ha decidido seguir con esta celebración sin aún resolver o dar más información sobre estos hechos, pues han decidido darle prioridad a generar turismo y ganancias económicas para la entidad.

Y es que de acuerdo con la titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, se contempla una derrama económica de alrededor de más de mil millones de pesos y una ocupación hotelera del 87% durante este evento, el cual se llevará a cabo a partir de este jueves 12 y hasta el martes 17 de febrero.

La única respuesta del gobierno sinaloense a los recientes hechos de violencia ha sido el comienzo de un operativo en el que participarán más de tres mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, así como de dependencias de seguridad estatales y municipales.

Foto: Cuartoscuro

Madre de Carlos Emilio lanza alerta para que no visiten el Carnaval de Mazatlán

Uno de los casos más sonados de desaparecidos en Sinaloa es el del joven Carlos Emilio Galván, de quien no se supo más el 5 de octubre de 2025, después de que entrara al baño de un restaurante bar en Mazatlán.

Fue hace unos días que su madre, Brenda Valenzuela, lanzó una alerta a los interesados en visitar el Carnaval de Mazatlán, para que no lo hagan, puesasegura que la ciudad sinaloense no es segura.

Pero también acusó a las autoridades de Sinaloa de no dar avances sobre el caso de su hijo, de la falta de transparencia de la investigación, así como de la casi nula información que se le ha dado por la desaparición de Carlos Emilio.

“No asistas al Carnaval de Mazatlán. Es peligroso. Puedes desaparecer y las autoridades no harán nada”, indicó y cuestionó cómo pueden llevarse a cabo este tipo de eventos frente a una crisis de personas desaparecidas y descubrimientos de fosas clandestinas.

Foto: Fiscalía de Durango

10 mineros desaparecidos en Concordia; 5 siguen sin ser identificados

También, recientemente, se identificó a un quinto minero de los 10 desaparecidos en Concordia. Recordemos que estos trabajadores fueron secuestrados por hombres armados el pasado 23 de enero, en una mina de la empresa Vizsla Silver Corp.

Aunque ya se ha ubicado e identificado a cinco de los mineros, las autoridades estatales y federales no han dado mayor información sobre el paradero de los cinco restantes.

Solamente han señalado que han detenido a tres hombres y una mujer en Concordia y Mazatlán por este caso, pues presuntamente les encontraron objetos relacionados con las víctimas.

Al respecto, también indicaron que se trata de personas vinculadas con los “Chapitos” y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que los detenidos declararon que las víctimas habían sido confundidas con integrantes de un grupo rival.

Por este caso, el sector minero exige justicia y que sea prioridad de las autoridades la ubicación de los cinco mineros faltantes.

Foto ilustrativa: Getty Images.

Secuestran a turistas mexiquenses en Mazatlán

El pasado 3 de febrero, una familia originaria de Ixtlahuaca, Estado de México, fue secuestrada en Mazatlán. Sí, hombres armados secuestraron a seis de los ocho integrantes de la familia después de que rentaran un vehículo todoterreno para realizar un recorrido turístico.

Dos días después, una mujer y una niña de la familia fueron liberadas, aunque con señales visibles de violencia física y psicológica.

Entre los secuestrados se encuentran Omar Ramírez, comerciante; Javier Ramírez, chofer de camión; Gregorio Ramírez, empleado de una farmacia; y Óscar García, profesor de educación física.

Hasta el momento, no hay mayor información ni personas detenidas por este caso de desaparecidos también ocurrido en Mazatlán, sólo que estaría relacionado con la renta del vehículo 4×4, de acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa. De hecho, familiares de las víctimas han exigido ayuda y justicia a autoridades del Estado de México y de Sinaloa.

Foto: Diana Solórzano.

Desaparecidos en Ahome

El caso más reciente de desaparecidos en Sinaloa, es uno ocurrido en Ahome, donde tres personas fueron privadas de la libertad, aunque luego liberaron a una.

Según la información disponible hasta el momento, el 7 de enero, las víctimas viajaban en un automóvil cuando fueron interceptadas por un grupo armado.

De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, la mujer liberada presentaba huellas de violencia, por lo que recibió atención y ahora su testimonio forma parte de la carpeta de investigación para dar con el paradero de las otras dos personas desaparecidas.

De manera extraoficial, se relacionan cinco cuerpos localizados este miércoles 11 de febrero en la caja de una camioneta abandonada en la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato, con este caso.

A pesar de todos estos casos de desaparecidos en Sinaloa, así como de otros hechos violentos como el ataque a diputados de Movimiento Ciudadano y enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales, el Carnaval de Mazatlán no se cancelará.

Nuevas desapariciones mantienen alerta en Sinaloa. Foto: Uno Tv

