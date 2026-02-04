Cateos en Concordia y Mazatlán dejan 2 detenidos y pistas de mineros desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

Cateos por mineros desaparecidos. FOTO: GOES

Autoridades de Sinaloa localizaron identificaciones, teléfonos celulares y una laptop pertenecientes a los mineros desaparecidos en la zona serrana de Concordia, como parte de los cateos realizados en ese municipio y en Mazatlán, informó la Fiscalía General del Estado este 3 de febrero de 2026.

La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que los objetos asegurados corresponden a los trabajadores de una mina que fueron privados de la libertad, lo que ha permitido confirmar la identidad de las víctimas y fortalecer las líneas de investigación.

Estas acciones se suman al operativo interinstitucional en el que previamente fueron detenidos dos civiles armados en Concordia, durante labores de búsqueda relacionadas con el caso de los mineros.

Cateos en Concordia y Mazatlán por mineros desaparecidos

La fiscal detalló que la carpeta de investigación se inició de oficio tras el reporte recibido el 24 de enero. Hasta ahora, se han realizado cinco cateos: uno en Mazatlán y cuatro en Concordia, de los cuales dos se llevaron a cabo en la zona serrana y dos en la cabecera municipal.

Durante estos operativos fueron localizadas tarjetas de identificación, así como tres teléfonos celulares y una laptop, todos pertenecientes a las personas reportadas como desaparecidas.

Sánchez Kondo explicó que estos hallazgos permiten tener certeza de que los objetos corresponden a los trabajadores de la mina, quienes tenían alrededor de cinco años laborando en la etapa de exploración del proyecto minero.

Denuncias en otros estados y fichas de búsqueda

La fiscal informó que existen cinco denuncias formalizadas, presentadas en distintos estados del país: dos en Zacatecas, dos en Sonora y una en Guerrero, mismas que ya fueron declinadas a favor de la Fiscalía de Sinaloa.

Además, confirmó que hay cuatro fichas de búsqueda activas y autorizadas para su difusión, así como una ficha publicada en Chihuahua, aunque en ese caso aún no se ha formalizado la denuncia correspondiente.

La Fiscalía mantiene comunicación directa con las familias de los desaparecidos y con la empresa minera de origen canadiense, como parte del seguimiento al caso.

Análisis tecnológico y líneas de investigación

Claudia Zulema Sánchez Kondo señaló que los dispositivos electrónicos asegurados están siendo analizados por personal especializado para obtener información tecnológica y de georreferenciación que pueda ayudar a la localización de las víctimas.

Indicó que ya se solicitó la autorización judicial necesaria para que los concesionarios proporcionen la información técnica, la cual será clave para avanzar en la investigación.

La Fiscalía reiteró que todas las líneas de investigación siguen abiertas y que los trabajos de búsqueda continuarán hasta dar con el paradero de los mineros privados de la libertad.

Detención y armas aseguradas en Concordia

También se informó de dos civiles detenidos en el municipio de Concordia, Sinaloa, este 3 de febrero de 2026. En la acción se aseguraron armas largas, municiones y equipo táctico.

La detención ocurrió en las inmediaciones del poblado El Verde, y durante el despliegue de seguridad, las autoridades lograron los siguientes resultados:

2 civiles detenidos

2 armas largas tipo AK-47 , calibre 7.62×39 mm

, calibre 8 cargadores para arma larga

para arma larga 240 cartuchos calibre 7.62×39 mm

calibre 2 chalecos tácticos

De acuerdo con el informe oficial, tanto los detenidos como las armas, municiones y el equipo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que será la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que se analizará si las personas detenidas o los objetos asegurados tienen alguna relación directa con el caso de los mineros desaparecidos, como parte de las indagatorias que marca la ley.

