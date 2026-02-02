Refuerzan con 1,190 elementos la búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Mineros desaparecidos en Sinaloa. Foto: Especial

Autoridades federales y estatales reforzaron el operativo de búsqueda para localizar a 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, con el despliegue de 1,190 elementos, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Las acciones se concentran en la zona serrana del sur del estado y cuentan con apoyo terrestre y aéreo.

El mandatario estatal detalló que el reforzamiento se realiza por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, con el objetivo de ampliar y fortalecer las labores de localización.

Operativo de búsqueda de mineros en Concordia

De acuerdo con la información oficial, el despliegue está conformado por:

800 elementos del Ejército Mexicano

270 integrantes de Fuerzas Especiales

100 elementos de la Guardia Nacional

20 agentes ministeriales

A estas acciones se suma el apoyo aéreo, con tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C, lo que permite ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso y fortalecer la eficacia del operativo.

La Novena Zona Militar confirmó que el personal arribó para integrarse al despliegue que ya se mantenía activo en el municipio de Concordia, como parte del compromiso de salvaguardar la vida y reforzar las tareas de búsqueda.

Autoridades mantienen coordinación permanente

Mediante un boletín, la Novena Zona Militar precisó que, con la incorporación de estos efectivos, se mantiene un total de 1,190 elementos desplegados, cuyo objetivo principal es localizar a los mineros desaparecidos.

Las autoridades destacaron que el operativo se mantiene de forma permanente y coordinada, con participación de instancias federales y estatales, y que las acciones continuarán hasta dar con el paradero de las personas.

Antecedentes de la desaparición de mineros

En días recientes, la empresa Vizsla Silver Corp, de origen canadiense, informó que diez personas fueron sacadas de su sitio de proyecto ubicado en Concordia, hecho que actualmente se encuentra bajo investigación por las autoridades.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares, en coordinación con corporaciones estatales y federales.

Como parte de las acciones de investigación, la Fiscalía detalló que el 27 de enero se realizó una diligencia de cateo, autorizada por un juez, como parte de los trabajos encaminados a la localización de los mineros.

