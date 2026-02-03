“Pronto habrá más detenidos por ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano”: Rocha Moya

GENERANDO AUDIO...

Rocha Moya, seguimos trabajando para esclarecer el ataque. Foto: Samuel Sánchez

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que las autoridades estatales y federales continúan trabajando de manera conjunta para esclarecer el ataque armado contra el dirigente y diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y la legisladora Elizabeth Montoya. Señaló que hasta el momento hay una persona detenida, pero las investigaciones avanzan de forma que se prevé la detención de más involucrados en los próximos días.

Rocha Moya explicó que el operativo y las indagatorias se realizan de manera paralela entre la Fiscalía General del Estado, corporaciones federales y la Novena Zona Militar. Esto incluye análisis de información, seguimiento de perfiles y coordinación interinstitucional para identificar a todos los responsables y establecer sus posibles roles en el ataque.

Aunque por ahora no se ha determinado con certeza el móvil del ataque, dijo, las autoridades mantienen el enfoque en dar con todos los implicados y prevenir posibles nuevos actos delictivos relacionados. Respecto a la persona detenida, se aclaró que no habría participado directamente en el ataque, sino que presuntamente colaboró facilitando medios o logística.

Operativo en Concordia por mineros desaparecidos

En paralelo, Rocha Moya confirmó que continúa el operativo intenso en la sierra de Concordia para localizar a 10 trabajadores de una minera canadiense que fueron privados de la libertad. La búsqueda se activó nueve días después del secuestro, debido a que las familias demoraron en presentar las denuncias formales ante la autoridad, aseguró.

El despliegue incluye más de mil 190 elementos, entre soldados del Ejército, Guardia Nacional, fuerzas especiales y células de inteligencia, así como helicópteros y aviones de vigilancia que cubren la complicada geografía de la región. El gobernador destacó que el operativo no sólo se centra en los mineros desaparecidos, sino también en atender otros incidentes delictivos reportados en la zona.

La mayoría de los trabajadores, manifestó, provienen de otros estados, como Sonora, Chihuahua y Zacatecas, y las autoridades han mantenido acompañamiento y atención constante a las familias. La Fiscalía se encarga de mantener contacto directo y garantizar que se sigan los protocolos necesarios para la búsqueda y localización.

Presunto ataque con drones en Badiraguato

En entrevista, durante el banderazo del Carnaval de Mazatlán 2026, Rocha Moya también se refirió a un presunto ataque con drones en la comunidad de La Tuna, Badiraguato, que habría incendiado un rancho vinculado a la familia de Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín el “Chapo” Guzmán.

El gobernador aclaró que no hay información oficial sobre este hecho y que corresponde a las autoridades federales.

Versiones extraoficiales indican que el incidente ocurrió el 1 de febrero y que se difundieron videos en redes sociales que muestran la propiedad en llamas. Cabe señalar que no sería la primera vez que se reportan ataques con drones en la zona, los cuales en ocasiones anteriores provocaron desplazamiento de familias hacia la cabecera municipal y otras localidades de Sinaloa.

“Ya nos comunicamos con el secretario Harfuch y un servidor y ellos tienen eso es una investigación que se hace paralela o conjunta con la que hace aquí mismo y estamos investigando perfiles, en el camino me comunique con el secretario Harfuch, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, son trabajos de identificación de participantes, tenemos avances en esto. Solo hay un detenido y muy probablemente pronto los tengamos el resto. No nos dan conocer el móvil, no sé si vieron el comunicado ellos lo detuvieron, ellos yo me estuve comunicando con él en el camino para efecto de darle seguimiento que ya tenemos avanzadas con la fiscalía con la participación estatal y la novena zona militar coordinados con tareas de investigación de la fiscalía general del estado. Ligar para no especular no se sabe nada, no tenemos ninguna informaron sobre las características que perece y demás solamente lo que dio a conocer el secretario Harfuch que fue una persona por lo dicho no participó directamente en el hecho sino estaba contribuyendo con los medios la forma de acercarse”

