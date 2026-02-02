“Sigue grave, pero estable”: Rocha Moya sobre salud de Sergio Torres

GENERANDO AUDIO...

Sergio Torres, se mantiene estable después de cirugía. Foto: Samuel Sánchez

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el estado de salud del diputado local y dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, continúa siendo grave, pero estable, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido, luego del ataque armado ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán.

Visita al hospital

A su salida del hospital durante las visitas que realizó el pasado fin de semana al Hospital Ángeles, nosocomio donde continúa internado el legislador, el mandatario estatal explicó que al diputado se le practicaron estudios de tomografía, cuyos resultados permitieron a los médicos confirmar que se mantiene estable, por lo que deberá continuar con el mismo tratamiento en los próximos días.

Rocha Moya adelantó que en un plazo de tres a cuatro días se le realizará una nueva tomografía para evaluar su evolución clínica, el gobernador también refirió:

“Sigue siendo un tema grave de salud, pero ha evolucionado favorablemente poco, pero si se dijera estable porque ha soportado la cirugía y está atendido, se le están haciendo los estudios es en terapia intensiva, sigue entubado, sedado, se puede decir que se mantiene bien”

Situación de Elizabeth Montoya

En cuanto a la diputada Elizabeth Montoya, quien también resultó lesionada en el ataque, Rocha Moya señaló que se recupera de manera favorable y continúa en observación médica, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente.

Respecto a los señalamientos sobre la posible participación de una célula del Cártel de Sinaloa en el atentado, el mandatario indicó que esos datos corresponden exclusivamente a las áreas de investigación, y reiteró que la Fiscalía General del Estado, en coordinación con autoridades federales, mantiene una investigación conjunta.

La seguridad en el hospital fue reforzada este lunes, con elementos del Ejército, Guardia Nacional, así como policía del municipio y del estado.

Hasta el momento no ha llegado al nosocomio el gobernador Rubén Rocha Moya, solamente se vio entrar al secretario General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sergio Nario Arredondo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.