Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya tras ataque en Culiacán

Elizabeth Montoya deja hospital y continuará cuidados en casa. Foto: Samuel Sánchez

Elizabeth Montoya Ojeda, diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), quien resultó lesionada en un ojo durante el ataque a balazos del que fue víctima junto con el líder del partido, Sergio Torres Félix, abandonó la clínica Cemsi tras permanecer seis días bajo tratamiento médico.

Elizabeth Montoya es dada de alta tras ataque a balazos en Culiacán

Las autoridades de salud detallaron que Elizabeth Montoya Ojeda ingresó a la clínica el pasado miércoles por la tarde, después de resultar herida durante el ataque a balazos registrado en el centro de Culiacán. Sobre la gravedad del ataque, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, confirmó que Montoya perdió un ojo y sufrió lesiones cerebrales como consecuencia de la agresión; no obstante, precisó que se encuentra fuera de peligro.

Estado de salud de Sergio Torres Félix tras el ataque

De acuerdo con el informe médico, el legislador presentó lesiones de bala en la cabeza y permanece internado en un hospital de alta especialidad. Las autoridades indicaron que Sergio Torres Félix continúa en terapia intensiva, bajo coma inducido. Especialistas señalaron que su condición deberá ser evaluada de forma paulatina, ya que se trata de un proceso de recuperación prolongado.

Autoridades mantienen seguimiento médico tras ataque en Culiacán

Las instancias de salud señalaron que se mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución de ambos afectados por el ataque a balazos en Culiacán.

Detienen a presunto responsable de ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

La mañana de este martes, autoridades federales detuvieron a uno de los presuntos responsables del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, registrado el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa. Así lo informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en un breve comunicado.

La detención se realizó en una acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, como parte de las labores de inteligencia e investigación en torno al caso.

