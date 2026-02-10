Caso de mineros en Sinaloa: CEDH turnará expediente a la CNDH

GENERANDO AUDIO...

Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH. Foto: Uno TV

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), Óscar Loza Ochoa, informó que el organismo inició una investigación de oficio por el caso de los trabajadores de una mina asesinados en el municipio de Concordia y adelantó que el expediente será turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El ombudsman estatal señaló que la hipótesis planteada por autoridades federales —en el sentido de que las víctimas habrían sido confundidas con integrantes de un grupo criminal— debe revisarse, ya que, según la información disponible, la mayoría de los trabajadores no eran “barreteros”, sino ingenieros vinculados al proyecto minero.

Las declaraciones se dan luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionara públicamente la posibilidad de una confusión en el ataque, al ser asediados por los “Chapitos” pensando que los mineros era del grupo de los “Mayitos”.

El titular de la CEDH explicó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el organismo abrió una investigación para verificar posibles violaciones a derechos humanos, tanto en lo ocurrido con los trabajadores como en el proceso de localización y recuperación de los cuerpos en fosas clandestinas ubicadas en la comunidad de El Verde.

Indicó que colectivos de búsqueda han presentado inconformidades sobre el desarrollo de las diligencias periciales, señalando que personal de la Fiscalía General de la República no habría permitido observar los trabajos a una distancia adecuada.

Loza Ochoa subrayó la importancia de que las autoridades proporcionen información clara y transparente sobre el caso, con el fin de evitar especulaciones y prevenir la revictimización de las personas fallecidas.

Expresó su preocupación por las recientes desapariciones registradas en el sur de Sinaloa y manifestó su expectativa de que estos hechos no estén relacionados con el próximo inicio del Carnaval de Mazatlán, para afectar la economía del estado, al considerar que cualquier privación de la libertad representa un hecho grave en sí mismo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.