De mineros secuestrados a turistas desaparecidos: los hechos de violencia que sacuden a Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Sinaloa con violencia, mineros secuestrados y turistas desaparecidos. Foto: Uno TV

El estado de Sinaloa enfrenta nuevos hechos de violencia relacionados con la desaparición de mineros secuestrados y turistas. La Fiscalía General de la República (FGR) identificó cinco cuerpos en fosas clandestinas, mientras que autoridades investigan la desaparición de una familia de turistas en Mazatlán.

Cinco cuerpos identificados en Sinaloa

Luego de varios días de investigación en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, fueron rescatados cinco cuerpos que corresponden al grupo de 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp que habían sido secuestrados por un grupo armado. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), que ha vinculado estos hechos con la desaparición de los demás mineros de la región.

El 4 de febrero, autoridades detuvieron a tres hombres y una mujer en los municipios de Concordia y Mazatlán. Entre sus pertenencias se encontraron objetos relacionados con las víctimas. Según información oficial, los detenidos estarían vinculados a una célula de los “Chapitos”.

Desaparición de turistas en Mazatlán

En paralelo, la señora Verónica Sabino solicitó apoyo para localizar a sus hijos desaparecidos. Los hermanos Omar, de 30 años; Javier, de 25; y Gregorio Ramírez, de 18, desaparecieron junto a su cuñado Óscar García, de 30 años, durante un recorrido en vehículos tipo raizer, el 3 de febrero, durante un viaje a Mazatlán, Sinaloa.

Posteriormente, la empresa de renta de autos localizó los vehículos de la familia, pero no a todos los integrantes. Dos de las víctimas, una mujer de 28 años y una niña de 9 años, madre e hija, fueron localizadas en El Habal, al norte de Mazatlán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Investigación y medidas en Sinaloa

Las autoridades de Sinaloa continúan con la investigación de los mineros secuestrados y los turistas desaparecidos. La coordinación entre la FGR y las fuerzas locales busca esclarecer los hechos y localizar a los desaparecidos. La combinación de secuestros, desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas evidencia la persistencia de delitos violentos en distintos municipios de Sinaloa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.