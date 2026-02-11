Fiscalía de Sinaloa confirma entrega del cuerpo de Sergio Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo”

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de Sinaloa confirmó que fue entregado a sus familiares el cuerpo de Sergio Rodolfo Cázares Zambada, de 41 años, quien fue localizado sin vida al interior de un vehículo abandonado en el sector de Costa Rica, sobre la carretera Culiacán-Eldorado, la noche del domingo. La identificación se realizó en Culiacán.

La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que familiares directos acudieron a la Agencia de Homicidio Doloso para reconocer el cuerpo, luego de que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con la titular de la FGE, el cuerpo fue localizado dentro de una camioneta abandonada frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Estaba en la cajuela del vehículo.

“Se identificó el día de ayer por familiares directos de él ahí en la agencia de homicidio doloso; se ubicó el cuerpo de él al interior de un vehículo en el sector de Costa Rica. Ya fue entregado el cuerpo, fue liberado”, declaró Sánchez Kondo.

Las autoridades confirmaron que la víctima era hijo de Águeda Zambada García, hermana de Ismael “El Mayo” Zambada.

Entre los antecedentes, se informó que en 2017 sobrevivió a un atentado a balazos afuera de un centro nocturno en la colonia Jorge Almada, en Culiacán. Además, en 2012 fue detenido en Tijuana, Baja California, junto con su primo Omar Ismael Zambada Apodaca, hijo de Jesús “El Rey” Zambada, acusados de delincuencia organizada.

La Fiscalía de Sinaloa indicó que las investigaciones continúan para esclarecer el homicidio y determinar responsabilidades.

