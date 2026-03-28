Continúa rescate de cuatro trabajadores atrapados en mina de Rosario, Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Las labores de rescate continúan. Foto: cortesía

Las labores de rescate de cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en la sierra de Rosario, Sinaloa, continúan este sábado 28 de marzo con la participación de autoridades federales, estatales, militares y especialistas que trabajan de manera permanente en la zona.

De acuerdo con lo informado durante un recorrido en el lugar, en el operativo participan 36 especialistas de Defensa, así como personal técnico de la empresa, quienes colaboran en las tareas de búsqueda dentro de la mina.

Operativo de rescate sigue sin pausa

Las acciones se mantienen activas durante todo el día, con el objetivo de localizar a los trabajadores atrapados. En el sitio también se mantiene coordinación entre distintas autoridades y equipos técnicos.

Según lo expuesto, las labores se realizan de forma continua, sin interrupciones, en un esfuerzo por avanzar en la localización de los mineros.

Durante la jornada, el gobernador Rubén Rocha Moya, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa y el General de División, Héctor Ávila Alcocer, comandante de la Tercera Región Militar, sostuvieron un encuentro con familiares de los trabajadores, con quienes acordaron mantener comunicación constante sobre los avances del operativo.

Se estableció que al menos una vez al día se les informará sobre el progreso de las labores de rescate y las condiciones dentro de la mina.

Prioridad: localizarlos con vida

El objetivo principal del operativo es ubicar a los cuatro mineros con vida. Para ello, los equipos involucrados continúan trabajando de forma coordinada y permanente en la zona.

Las labores de rescate seguirán en marcha mientras se mantienen los esfuerzos para dar con el paradero de los trabajadores atrapados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.