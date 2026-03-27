Emboscan a marinos en Navolato, el operativo deja como saldo un agresor muerto

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Emboscada a marinos en Navolato deja un agresor muerto. FOTO: Especial

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados en Navolato, Sinaloa, desató un fuerte operativo de seguridad en la comunidad pesquera de Dautillos este 26 de marzo de 2026.

Durante el intercambio de disparos, se reportó de manera preliminar un agresor abatido. Hasta el momento, no se ha informado sobre elementos de la Marina lesionados en este hecho.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los marinos fueron sorprendidos mientras realizaban labores en la zona. Tras la agresión, los elementos repelieron el ataque conforme a los protocolos establecidos.

Luego del enfrentamiento, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo coordinado en la zona. El objetivo es ubicar a otros posibles responsables que habrían participado en la emboscada a marinos en Navolato.

La presencia de fuerzas de seguridad se mantiene activa en Dautillos y sus alrededores. En el área se intensificaron los recorridos de vigilancia, así como puntos de control para reforzar la seguridad de los habitantes.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población para resguardarse y mantenerse atenta a los comunicados oficiales, mientras continúan las acciones operativas en esta región de Sinaloa.

Por ahora, la situación sigue en desarrollo y no se han dado a conocer más detalles sobre posibles detenciones relacionadas con este ataque armado.

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