Gobernador de Sinaloa afirma que mineros atrapados siguen con vida

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Mineros atrapados continuarían con vida; intensifican labores. Foto: CNPC_MX

Las labores de rescate continúan en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, donde cuatro mineros permanecen atrapados tras el colapso registrado el pasado 25 de marzo.

Autoridades federales informaron que se han desplegado equipos especializados y que la prioridad es la localización y extracción segura de los trabajadores.

Gobernador de Sinaloa asegura que mineros siguen vivos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionó que los cuatro mineros continúan con vida y que, constantemente, se les abastece de agua, comida y oxígeno para mantener sus signos vitales.

Además, Rocha Moya detalló que los trabajadores no están sepultados dentro de la mina, sino que se encuentran atrapados. Uno de ellos estaría aproximadamente a 100 metros, mientras que tres más se encontrarían a 350 metros.

Además, el mandatario estatal aseguró que se mantienen en constante comunicación con los distintos niveles de gobierno para llevar a cabo los rescates, mientras mantienen al pendiente a las familias.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El pasado 15 de marzo, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el incidente ocurrió por una falla en la presa de jales, lo que provocó filtraciones y debilitó la estructura interna de la mina. Este colapso generó inestabilidad en las galerías subterráneas, dificultando el acceso a las zonas afectadas.

Ante esto, el Gobierno de México activó un operativo conjunto con apoyo del Gobierno de Sinaloa, integrando a diversas corporaciones de seguridad y emergencia. De forma original, 25 mineros estaban atrapados, de los cuales 21 pudieron salir.

Autoridades garantizan continuidad en la búsqueda

Elementos especializados de la Secretaría de la Defensa Nacional iniciaron labores en campo con equipos tácticos para evaluar condiciones de acceso y seguridad.

Además, se instaló un Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinan las acciones entre autoridades federales, estatales y municipales, así como personal de la empresa minera.

Por último, las autoridades aseguraron que los trabajos no se detendrán hasta lograr el rescate de los trabajadores.

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