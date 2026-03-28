Sujetos armados irrumpen en concierto en cierre de campaña en Aguaruto, Culiacán

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Foto: Getty/Images

Sujetos armados irrumpieron en el cierre de campaña para síndico de Román Sarabia, en la localidad de Aguaruto, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa. El pánico se desató en medio del show y terminó en una estampida.

El incidente ocurrió por la noche del pasado jueves 27 de marzo. Según primeras versiones, cientos de personas acudieron al concierto en la Plaza de la Sindicatura de Aguaruto.

Estampida en medio del show

En el lugar, tocaban varias agrupaciones como parte del cierre de campaña de Román Sarabia para la elección de las 16 sindicaturas de Culiacán.

Durante la presentación de La Revancha, una agrupación del regional mexicano, llegaron hombres armados al recinto, lo que desató el pánico entre los asistentes, por lo que se generó una estampida cuando intentaban huir, según se aprecia en videos difundidos en redes sociales.

En cambio, el grupo musical dejó de tocar en cuanto la gente comenzó a gritar de miedo. Sus integrantes bajaron del escenario y el show se canceló.

Hasta el momento, se desconoce si los sujetos armados realizaron detonaciones o el motivo por el que acudieron al cierre de campaña en Aguaruto, en Culiacán.

Piden participar en elecciones de sindicaturas en Culiacán, Sinaloa

Tras eso, el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, José Ernesto Peñuelas Castellanos, indicó que elementos de seguridad acudieron al sitio, pero no encontraron ninguna “situación de riesgo”. Hizo un llamado a evitar la desinformación y confiar en los elementos de seguridad de la zona.

También, aseguró que habrá operativos de seguridad durante las elecciones del domingo 29 de marzo. Por ello, pidió a la ciudadanía participar en la jornada electoral de este municipio de Sinaloa.

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