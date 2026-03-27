Comienza rescate de 4 mineros atrapados en Rosario, Sinaloa

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Comienzan labores de rescate de mineros en Rosario, Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó un derrumbe en una mina del municipio de El Rosario, en el estado de Sinaloa, por lo que la dependencia federal ya comenzó las labores de rescate de cuatro mineros atrapados.

Ejército confirma derrumbe en mina de El Rosario

El Ejército mexicano dio a conocer que el pasado miércoles 25 de marzo se registró un derrumbe en la mina “Minerales de Sinaloa”, en el municipio de El Rosario, por lo que cuatro mineros quedaron atrapados.

Por ello, enviaron a 38 efectivos pertenecientes al Batallón de Atención a Emergencias, especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, para que se unan a las labores de rescate de los mineros.

“La misión principal de este personal es sumarse a los esfuerzos de las diferentes instancias civiles y gubernamentales en el rescate de los cuatro mineros que se encuentran atrapados, en estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en el estado de Sinaloa”, señalaron.

Agregaron que para estas tareas también enviaron cuatro perros de rescate, botiquines de primeros auxilios, equipo de respiración autónoma, equipos de radiocomunicación, material para el corte de estructuras, generadores de energía y otros materiales especializados para la búsqueda y rescate.

Ejército se suma al rescate de mineros en El Rosario. Foto: Sedena

Lo que se sabe hasta ahora de los cuatro mineros

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, informó que, de acuerdo con estimaciones preliminares, tres de los trabajadores podrían encontrarse a profundidades de entre 300 y 350 metros, mientras que otro estaría entre los 100 y 150 metros.

Como parte de la estrategia, se realiza una perforación controlada en la zona del derrumbe con el objetivo de abrir un canal que permita establecer comunicación con los mineros. A través de este conducto, se pretende enviar agua, equipos de radiocomunicación y evaluar sus condiciones.

El funcionario detalló que el reporte del accidente se recibió al mediodía del jueves; sin embargo, se presume que el colapso ocurrió desde el pasado 25 de marzo. En ese momento, se encontraban trabajando 25 personas, de las cuales cuatro quedaron atrapadas.

Para coordinar las acciones, se instaló un comando unificado en el sitio, en conjunto con la empresa minera y autoridades de los tres niveles de Gobierno, priorizando la seguridad de los equipos de rescate.

Las labores se mantuvieron durante la noche con análisis técnicos sobre la estabilidad de la mina y las condiciones para intervenir de manera segura.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de los trabajadores atrapados; de manera preliminar, se indicó que podrían ser originarios del estado de Durango.

“Nos confirma que había 25 personas colaborando cuando se generó el accidente allí y quedaron cuatro personas atrapadas”, informó Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil.

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