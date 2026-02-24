Licencia permanente en Sinaloa: fecha, requisitos y lo que falta por confirmar

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado, dio a conocer la fecha en la que se podrá tramitar la nueva licencia de conducir permanente; también se informó sobre el costo del trámite y los requisitos.

Ya hay fecha para tramitar la licencia de conducir permanente en Sinaloa

Joaquín Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas, informó que a partir del próximo 17 de marzo inicia el programa temporal de Licencias Permanentes para Automovilistas y Motociclistas. El trámite estará disponible para las siguientes personas:

Personas que cuenten con licencia vigente o registrada en el estado de Sinaloa

Que no tengan infracciones graves

Que no registren sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas

De acuerdo con el funcionario, el costo de la licencia permanente será de 18 UMAs más 10% Pro Educación, lo que equivale a 2 mil 223 pesos.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en Sinaloa

Tener una licencia de conducir en el Estado de Sinaloa en los padrones de Vialidad

en los padrones de Vialidad Identificación oficial vigente

oficial vigente Historial de infracciones en la base de datos del Secretariado Ejecutivo.

en la base de datos del Secretariado Ejecutivo. Firma de manifiesto bajo protesta de decir verdad, declarando estar en condiciones de salud aptas para conducir

Aunque el programa es temporal, la licencia permanente podrá reponerse en los siguientes casos:

Extravío

Robo

Deterioro

Actualización de datos

Daño físico del documento

¿Dónde tramitar la nueva licencia en Sinaloa?

Los interesados en este trámite podrán acudir a todas las oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte, módulos y colecturías de Recaudación, excepto el módulo de Recaudación de Homex y Colecturía de Recaudación de Quila. También se podrá tramitar en línea, en la página web https://ciudadano.sinaloa.gob.mx/

Como ya se mencionó anteriormente, este programa será temporal. Aunque ya se conoce la fecha de inicio, el Gobierno del estado aún no define la fecha límite para obtener la licencia.

En caso de hacer el trámite por internet, la licencia podrá recogerse en los módulos de Ciudadano Digital ubicados en las Unidades de Servicios Estatales (USE) y las Unidades Administrativas del Estado. También se pueden pagar 48 pesos adicionales para el envío del documento a domicilio.

