Violencia sin freno en Sinaloa: seis homicidios y tres secuestros en un día
La ola de violencia en Sinaloa continúa sin dar tregua. En las últimas horas, se abrieron seis carpetas de investigación por homicidio doloso y se reportaron tres denuncias por privación ilegal de la libertad, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Detalles de los homicidios dolosos en Culiacán y Navolato
Investigación de restos óseos en Mazatlán
Además, la Fiscalía confirmó el hallazgo de restos óseos en el poblado El Moral, en el municipio de Mazatlán, hecho que también es objeto de investigación.
En paralelo, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió 12 denuncias por este delito durante la misma jornada
Denuncias por privación ilegal de la libertad en la Región Centro
Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó tres denuncias en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal.
