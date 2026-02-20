Violencia sin freno en Sinaloa: seis homicidios y tres secuestros en un día

GENERANDO AUDIO...

Ola de violencia en Sinaloa deja seis homicidios en un día. Foto: Uno Tv

La ola de violencia en Sinaloa continúa sin dar tregua. En las últimas horas, se abrieron seis carpetas de investigación por homicidio doloso y se reportaron tres denuncias por privación ilegal de la libertad, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detalles de los homicidios dolosos en Culiacán y Navolato

La dependencia informó que el jueves 19 de febrero fueron localizadas seis personas sin vida en distintos puntos del estado. Cinco de los casos se registraron en Culiacán: uno en la sindicatura de Culiacancito, otro en la colonia Los Laureles, uno más en Chapultepec, otro en Infonavit Humaya y uno adicional en Loma de Rodriguera.

En el municipio de Navolato, una sexta víctima fue encontrada en la colonia Tierra y Libertad, en la sindicatura de Villa Juárez.

Investigación de restos óseos en Mazatlán

Además, la Fiscalía confirmó el hallazgo de restos óseos en el poblado El Moral, en el municipio de Mazatlán, hecho que también es objeto de investigación.

En paralelo, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió 12 denuncias por este delito durante la misma jornada

Denuncias por privación ilegal de la libertad en la Región Centro

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó tres denuncias en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal.

