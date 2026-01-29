¿Quiénes son Sergio Torres y Elizabeth Montoya, diputados atacados en Sinaloa?

GENERANDO AUDIO...

Diputados fueron baleados en Culiacán. Foto: X/@SergioTorresSIN / Cuartoscuro

Dos diputados de Movimiento Ciudadano fueron atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa, cuando salían del Congreso local. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles en la zona del Malecón Viejo, donde Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya se trasladaban a bordo de un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, los legisladores fueron interceptados y agredidos con armas de fuego. Ambos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados de inmediato a hospitales de la zona, mientras se desplegó un operativo de seguridad para localizar a los responsables.

Ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Tras el atentado, actores políticos de distintos partidos se pronunciaron para condenar la agresión y exigir garantías de seguridad para los representantes populares en Sinaloa.

Las autoridades estatales informaron que, además de los legisladores, un escolta resultó herido al repeler la agresión. Su estado de salud fue reportado como estable.

Sergio Torres Félix: figura clave de MC en Sinaloa

Sergio Torres Félix cuenta con más de 30 años de trayectoria en el servicio público. Inició su carrera en el Ayuntamiento de Culiacán en la década de los años 80, donde ocupó cargos técnicos y operativos, antes de involucrarse en la vida sindical como Secretario General del STASAC.

Bajo las siglas del PRI, fue diputado local en la LIX Legislatura, diputado federal en la LXII Legislatura y presidente municipal de Culiacán entre 2014 y 2016. A nivel estatal, se desempeñó como secretario de Pesca y Acuacultura de 2018 a 2020.

Ese mismo año dejó el PRI para incorporarse a Movimiento Ciudadano, partido con el que fue candidato a la gubernatura de Sinaloa en 2021. Actualmente, es coordinador estatal de MC y diputado de representación proporcional en la LXV Legislatura del Congreso local.

¿Quién es Elizabeth Montoya, diputada de MC?

Elizabeth Montoya es licenciada en Sistemas Computacionales por la Universidad de Occidente, aunque su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el servicio público en Culiacán.

Antes de llegar al Congreso, ocupó cargos administrativos en Obras Públicas y Desarrollo Social, y más tarde se convirtió en una figura conocida al desempeñarse como directora general del DIF Culiacán y posteriormente como regidora.

Tras varios años en el PRI, se integró a Movimiento Ciudadano, partido que la postuló como candidata a la alcaldía de Culiacán y con el que finalmente obtuvo una curul en el Congreso del Estado. Actualmente, preside la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes.

Estado de salud de los diputados tras el atentado

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que el estado de salud de Sergio Torres Félix es grave, mientras que la diputada Elizabeth Montoya se encuentra fuera de peligro, aunque requerirá cirugías reconstructivas debido a las lesiones sufridas.

Las autoridades confirmaron que ambos permanecen bajo atención médica especializada y que se mantiene un operativo de seguridad en la zona, con participación de corporaciones estatales, ministeriales y fuerzas del orden, para dar con los responsables del ataque.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.