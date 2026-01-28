Dirigente y diputada de Movimiento Ciudadano son atacados a tiros en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Foto: X/@SergioTorresSIN / Congreso de Sinaloa

Un nuevo hecho de violencia se registró este miércoles en el área del Malecón Viejo, en Culiacán, Sinaloa, donde fueron atacados a balazos el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, y la diputada local del mismo partido Elizabeth Montoya.

Atacan a balazos a dirigente y diputada de Movimiento Ciudadano

De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente y la diputada de Movimiento Ciudadano se trasladaban en una camioneta Audi de color blanco, minutos después de salir del Congreso del Estado, cuando sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que viajaban.

Información extraoficial señala que tanto Torres Félix como Montoya presentan lesiones por impactos de arma de fuego. En el caso de la diputada Elizabeth Montoya, su estado de salud ha sido reportado como delicado, pero hasta el momento se desconoce la condición médica del dirigente de Movimiento Ciudadano.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad y personal de emergencia se movilizaron al sitio para brindar atención a las víctimas y asegurar la zona. Además, se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Igualmente, de manera extraoficial, se reporta que en el hospital donde fueron trasladadas las víctimas, se registraron detonaciones de arma de fuego, lo que hace presumir que los responsables siguieron hasta este sitio a los diputados lesionados.

Este atentado ocurre apenas un día después de que el secretario de Seguridad Pública Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, fuera también atacado a balazos, en un contexto de recientes hechos violentos registrados en la capital sinaloense.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el móvil del ataque ni sobre personas detenidas.

Foto: Cuartoscuro

Rocha Moya ordena operativo tras ataque

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que ordenó la puesta en marcha de un operativo especial de seguridad para localizar y detener a los responsables del ataque a balazos contra los miembros de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido en Culiacán.

El mandatario estatal dio a conocer, a través de su cuenta oficial en X, que instruyó al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, a coordinar acciones inmediatas de búsqueda, además de mantener comunicación directa con la Fiscalía General del Estado para el avance de las investigaciones correspondientes.

Rocha Moya señaló que la Fiscalía ya trabaja en la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades por la agresión armada registrada este miércoles.

De igual forma, indicó que solicitó al secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, trasladarse a los hospitales donde fueron ingresados los legisladores, así como Gonzalo Quintero Baca, quien también resultó lesionado, con el objetivo de verificar personalmente la atención médica que reciben.

La agresión ocurrió en el sector del Malecón Viejo, cuando los legisladores se desplazaban en una camioneta Audi color blanco y fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego.

Hasta el momento, se ha informado que ambos diputados presentan heridas por arma de fuego, sin que se haya detallado de manera oficial la gravedad de su estado de salud.

