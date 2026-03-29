Culiacán reúne a más de 17 mil corredores en la Flash Night Run
Más de 17 mil personas participaron en la Flash Night Run realizada la noche del sábado en Culiacán, en una jornada que reunió deporte, convivencia y recreación en distintos puntos de la capital sinaloense.
Familias, grupos de amigos, niñas, niños y personas de diferentes edades recorrieron la ruta en un ambiente de participación colectiva, donde predominó la actividad física y la convivencia social.
Familias y jóvenes llenan las calles de Culiacán
Durante el recorrido, cientos de asistentes se concentraron en las calles para observar y acompañar a los participantes. La presencia de música, iluminación y comercios abiertos contribuyó a un ambiente festivo en distintos sectores de Culiacán.
La carrera nocturna reunió a personas de todas las edades, consolidándose como uno de los eventos con mayor convocatoria en la ciudad.
Evento impulsa deporte y convivencia
La Flash Night Run destacó por combinar actividad física, recreación y convivencia familiar, elementos que han favorecido la respuesta de la ciudadanía a este tipo de encuentros.
Además de promover el deporte, el evento permitió reforzar la participación social y el uso de espacios públicos en la capital sinaloense.
Culiacán responde a eventos masivos
La amplia asistencia reflejó el interés de la población por participar en actividades comunitarias y deportivas. La jornada también mostró una importante movilización de espectadores y comerciantes a lo largo de la ruta.
Con ello, la Flash Night Run se consolida como una actividad que fortalece la dinámica urbana y la convivencia entre habitantes de Culiacán.
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