Culiacán reúne a más de 17 mil corredores en la Flash Night Run

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Más de 17 mil participan en la Flash Night Run en Culiacán. Foto: Uno TV

Más de 17 mil personas participaron en la Flash Night Run realizada la noche del sábado en Culiacán, en una jornada que reunió deporte, convivencia y recreación en distintos puntos de la capital sinaloense.

Familias, grupos de amigos, niñas, niños y personas de diferentes edades recorrieron la ruta en un ambiente de participación colectiva, donde predominó la actividad física y la convivencia social.

Familias y jóvenes llenan las calles de Culiacán

Durante el recorrido, cientos de asistentes se concentraron en las calles para observar y acompañar a los participantes. La presencia de música, iluminación y comercios abiertos contribuyó a un ambiente festivo en distintos sectores de Culiacán.

La carrera nocturna reunió a personas de todas las edades, consolidándose como uno de los eventos con mayor convocatoria en la ciudad.

Evento impulsa deporte y convivencia

La Flash Night Run destacó por combinar actividad física, recreación y convivencia familiar, elementos que han favorecido la respuesta de la ciudadanía a este tipo de encuentros.

Además de promover el deporte, el evento permitió reforzar la participación social y el uso de espacios públicos en la capital sinaloense.

Culiacán responde a eventos masivos

La amplia asistencia reflejó el interés de la población por participar en actividades comunitarias y deportivas. La jornada también mostró una importante movilización de espectadores y comerciantes a lo largo de la ruta.

Con ello, la Flash Night Run se consolida como una actividad que fortalece la dinámica urbana y la convivencia entre habitantes de Culiacán.

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