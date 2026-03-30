Rescatan al primer minero de los cuatro atrapados en mina de Sinaloa

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Rescatan al primer de minero de cuatro atrapados en Sinaloa. Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la mañana de este lunes 30 de marzo que ya lograron rescatar al primer minero de los cuatro atrapados en la mina ubicada en el municipio El Rosario, del estado de Sinaloa.

Primer minero rescatado en mina de Sinaloa

Fue a través de un comunicado de prensa, compartido por medio de sus redes sociales oficiales, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que a las 00:25 horas de este lunes 30 de marzo, lograron rescatar al primer minero de los cuatro atrapados en la mina Santa Fe, la cual se encuentra en El Rosario, Sinaloa.

Sí, de acuerdo con las autoridades federales, este rescate se logró luego de más de 100 horas de trabajos ininterrumpidos de las brigadas de emergencia.

¿Quién es el primer minero rescatado?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el primer minero rescatado con vida en Sinaloa es José Alejandro Cástulo Colín de 44 años de edad, originario de Angangueo, Michoacán.

Según los primeros datos compartidos de las autoridades, tras llevarlo a la superficie, el minero fue trasladado a un hospital en Mazatlán para su revisión y atención médica.

“Después de activarse los protocolos de extracción segura y ser puesto en superficie, el trabajador fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su debida revisión y atención médica”, se lee en el comunicado.

Aún buscan a los otros mineros

Tras informar el rescate del primer minero, el Mando Unificado, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la SSPC, y por autoridades de Sinaloa aseguraron que seguirá la búsqueda y rescate de los otros tres mineros atrapados en la mina de El Rosario.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de su titular Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación permanente con los familiares para brindarles actualizaciones oportunas sobre el avance de los trabajos de rescate”, finalizaron.

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