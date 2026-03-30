Secuestran a Carmiña Miroslava, influencer repostera en Culiacán

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Carmiña Miroslava. Foto: FGE Sinaloa

Carmiña Miroslava conocida influencer por su contenido de repostería, fue secuestrada el día de ayer en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General del Estado (FGE) en Sinaloa creó el Protocola Alba para localizar a la joven desaparecida.

Carmiña Miroslava, creadora de contenido y repostera desaparece en Culiacán; temen por su seguridad

De acuerdo con la información de la FGE, Carmiña Miroslava desapareció el pasado 29 de marzo, en un domicilio ubicado en el Boulevard Rolando Arjona Amábilis, en Culiacán. Por otra parte, medios locales mencionan que sujetos armados, a bordo de un vehículo, llegaron al sitio mencionado y se llevaron por la fuerza a la creadora de contenido.

Tras el reporte, autoridades emitieron una ficha de búsqueda en la que detallan sus características físicas: mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión media, tez clara, cabello largo rubio, ojos medianos, cejas semi pobladas, labios delgados y nariz pequeña.

En el aviso oficial se advierte que su integridad podría estar en peligro, por lo que se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para proporcionar cualquier dato que contribuya a dar con su paradero.

Colectivos feministas también se han sumado a los esfuerzos de búsqueda, como es el caso de Sabuesos Guerreras. A la población en general se le pide ayuda con información que permita encontrarla.

¿Quién es Carmiña Miroslava?

La influencer desaparecida, de 29 años de edad, tiene un negocio de postres llamado Rosa Dely, el cual promociona en Instagram. Actualmente, su cuenta tiene poco más de 4 mil seguidores.

Carmiña Miroslava también cuenta con un canal de YouTube, en el cual subía recetas de repostería y fragmentos de su vida diaria. El último video que compartió tiene fecha de enero de 2023.

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