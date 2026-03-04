Decomisan más de 100 mil pastillas de fentanilo durante operativo en Sinaloa
El Gabinete de Seguridad informó sobre el decomiso de 104 mil pastillas de Fentanilo durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, además, se aseguró una motocicleta que tenía reporte de robo. El conductor del vehículo escapó de las autoridades, por lo que no hay ninguna persona detenida.
Decomisan 104 mil pastillas durante operativo en Sinaloa
Durante los recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de la carretera Culiacán-Mazatlán, elementos de seguridad detectaron a una persona a bordo de una motocicleta; el conductor al notar la presencia de las autoridades emprendió la huida a pie por unos campos agrícolas cercanos.
Al acercarse al vehículo abandonado para realizar una inspección, los efectivos encontraron 104 mil pastillas de fentanilo que estaban en el interior de una mochila.
Por lo anterior, la droga y la motocicleta asegurada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y dará seguimiento a las indagatorias.
Este golpe a la venta de drogas ilícitas fue posible gracias a la colaboración de los elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia nacional (GN),
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.