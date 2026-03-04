Detienen en Mazatlán a José Manuel “N” por feminicidio de madre buscadora

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que elementos de la Policía de Investigación de la Zona Sur y de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) ejecutaron una orden de aprehensión contra José Manuel “N”, de 40 años, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de Rubí Patricia Gómez Tagle.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el viernes 27 de febrero de 2026, cuando una mujer fue localizada sin vida dentro de un domicilio en la colonia Infonavit Jabalíes, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Las primeras investigaciones señalan que la víctima presentaba lesiones provocadas por un arma punzocortante, las cuales le causaron la muerte. Estos datos fueron integrados en la carpeta de investigación correspondiente.

Investigación permitió identificar al presunto responsable

La Fiscalía de Sinaloa explicó que, tras realizar actos de investigación y trabajos de inteligencia, se logró establecer la identidad del probable responsable del feminicidio de Rubí Patricia Gómez Tagle.

Con esta información, el Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión contra José Manuel “N”, la cual fue cumplimentada por agentes de la institución.

Luego de su detención, José Manuel “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas etapas del proceso.

Las autoridades indicaron que la investigación continuará conforme al procedimiento legal correspondiente.

