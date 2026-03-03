Licencia permanente en Sinaloa ya es ley; costará 2 mil 323 pesos

GENERANDO AUDIO...

Sinaloa contará con la licencia permanente. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno de Sinaloa informó que el Congreso del Estado aprobó el decreto que establece las licencias de conducir permanentes en la entidad, por lo que esta iniciativa ya es una ley que beneficiará a la economía de los automovilistas y motociclistas sinaloenses.

Licencia permanente en Sinaloa ya es ley

Entre los beneficios de que la licencia permanente ya sea una ley en Sinaloa se encuentran certeza jurídica a los contribuyentes que la soliciten, además de que se garantiza la vigencia de la licencia, sin importar el cambio de administración en el estado.

José Carlos Cárdenas, director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), confirmó que la nueva licencia podrá obtenerse a partir del 17 de marzo y tendrá un costo de 2 mil 323 pesos.

También dio a conocer que para facilitar el acceso a este trámite, el pago podrá realizarse a 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas participantes.

El trámite de la licencia permanente estará disponible por un tiempo limitado. Las autoridades estatales aún no definen por cuánto tiempo, pero José Carlos Cárdenas estima que será un periodo de entre 2 y 3 meses.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en Sinaloa

Tener una licencia de conducir en el Estado de Sinaloa en los padrones de Vialidad

en los padrones de Vialidad Identificación oficial vigente

oficial vigente Historial de infracciones en la base de datos del Secretariado Ejecutivo

en la base de datos del Secretariado Ejecutivo Firma de manifiesto bajo protesta de decir verdad, declarando estar en condiciones de salud aptas para conducir

Los interesados en este trámite podrán acudir a todas las oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte, módulos y colecturías de Recaudación. También se podrá tramitar en línea, en la página web https://ciudadano.sinaloa.gob.mx/

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.