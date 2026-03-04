Violencia sin tregua en Sinaloa; atacan a policía de Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Se registra violencia en Sinaloa. Foto: Redacción

La violencia no da tregua en Sinaloa. En las últimas horas, fue atacado a balazos un elemento de la Policía Municipal, se registraron dos homicidios dolosos, dos privaciones de la libertad y tres viviendas fueron vandalizadas en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán informó que el agente acababa de concluir su turno, cuando al desplazarse a su vehículo particular por el bulevar Pedro Infante fue atacado a balazos.

Los atacantes viajaban en un vehículo marca Honda Civic color tinto modelo reciente.

El elemento presentó una lesión por proyectil de arma de fuego y, de acuerdo con el reporte médico, su estado de salud se reporta fuera de peligro.

Se dio a conocer que tras los hechos, de manera inmediata, se implementó un operativo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la localización de los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre si alguna persona fue detenida derivado de estos hechos.

Fiscalía reporta homicidios y privaciones de la libertad

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa reportó que el pasado martes se registraron dos homicidios dolosos, entre las víctimas, un hombre que fue localizado de Las Aguamitas, sindicatura de Bachimeto, municipio de Navolato.

También se encontró otra persona del sexo masculino sin vida en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán.

La Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró cinco denuncias.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó dos denuncias en la Región Centro, por el delito de Privación de la Libertad Personal.

Desde la mañana del pasado martes se registraron una serie de ataques armados contra viviendas en diversos sitios en Culiacán, entre estos Portalegre States III, Lomas de Tamazula y Rivera de Tamazula.

Localizan a hombre sin vida en el bulevar del Álamo

Esta mañana de miércoles un hombre hasta el momento no identificado fue encontrado asesinado y quemado a un costado de uno de los carriles del bulevar del Álamo junto al Fraccionamiento Bosques del Álamo.

Hasta el momento se desconocen las características de la víctima, ya que presenta quemaduras en la mayoría de su cuerpo.

