Ola violenta deja siete muertos en las últimas horas en Sinaloa

Violencia en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

Un total de siete personas han sido ejecutadas en las últimas horas en Sinaloa, entre las víctimas hay dos hombres abandonados en la parte posterior de un centro comercial. Además, fueron encontradas osamentas, una en la comunidad de El Verde, en Concordia y otra en Navolato.

Esta mañana fue vandalizada una vivienda al irrumpir sujetos armados a una privada del norte de la ciudad de Culiacán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó que el pasado lunes en Culiacán, un hombre fue localizado sin vida en el fraccionamiento Las Cerezas; otro en la sindicatura de Costa Rica; una más en la colonia Cumbres del Águila; y dos personas en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a espaldas del centro comercial Cuatro Ríos.

También fue encontrado un sujeto de sexo masculino asesinado a balazos en la carretera libre Culiacán-Mazatlán, perteneciente al municipio de San Ignacio, y otra en el poblado El Trébol, municipio de Escuinapa.

Hallan osamentas en Navolato y Concordia

De igual forma se reportó el hallazgo de una osamenta en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato; así como la localización de otra osamenta en el poblado El Verde, en el municipio de Concordia.

Cabe señalar que en este mismo poblado fue donde se localizaron los cuerpos de los trabajadores de la mina privados de la libertad y donde posteriormente fueron encontrados más cuerpos en otras fosas clandestinas.

En la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, se registraron siete denuncias.

En la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se registraron tres denuncias en la Región Centro, por el delito de Privación de la Libertad Personal.

