Atacan a balazos a integrante de colectivo de búsqueda en Culiacán; viajaba con sus tres nietos

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Las autoridades no han dado una versión oficial. Foto: UnoTV.

Una integrante de un colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas fue atacada a balazos por la tarde de este sábado en Culiacán, Sinaloa, cuando se desplazaba en un automóvil, acompañada por tres de sus nietas menores de edad.

La víctima fue identificada como Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida. De acuerdo con la información preliminar, circulaba en un Toyota Yaris blanca por la avenida Jesús Silva Herzog, en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al surponiente de la ciudad, cuando hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

La unidad presentó múltiples impactos de bala en la carrocería y los cristales. Rojo Medina resultó herida por los disparos, mientras que las tres niñas que viajaban con ella sufrieron lesiones menores provocadas presuntamente por fragmentos de vidrio y esquirlas. Vecinos resguardaron inicialmente a las menores en una vivienda cercana.

Paramédicos de Cruz Roja y personal de rescate acudieron posteriormente para brindar atención a las víctimas. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de las heridas de la integrante del colectivo.

La agresión provocó un amplio despliegue de elementos del Ejército, corporaciones estatales y municipales, así como agentes de investigación. Peritos realizaron las diligencias y recolectaron indicios balísticos encontrados en la zona.

Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer detenciones ni el posible móvil del ataque.

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