Asesinan al subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa

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Autoridades investigan el caso. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La violencia alcanzó a un mando de seguridad municipal en el sur de Sinaloa. Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito de Escuinapa, fue encontrado sin vida durante las primeras horas de este domingo 30 de agosto.

Reportan asesinato del subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa.

Este domingo 30 de agosto diversos medios locales reportaron que el subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa fue asesinado en su domicilio, en el sector Infonavit Las Fuentes. Los primeros informes señalan que Zazueta Páez tenía heridas de bala y que cerca del cuerpo fue encontrada una cartulina con un mensaje, cuyo contenido permanece bajo reserva.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reconoció inicialmente que, por las características del caso, existía la presunción de que la víctima fuera el subdirector de Tránsito de Escuinapa, aunque precisó que correspondía a la autoridad investigadora establecer formalmente su identidad. Posteriormente se confirmó que se trataba de Miguel Antonio Zazueta Páez.

Refuerzan seguridad en Escuinapa

El área permaneció resguardada mientras especialistas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa procesaron la escena en busca de evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense después de concluir los trabajos periciales.

El homicidio provocó un reforzamiento inmediato de la presencia de fuerzas de seguridad en Escuinapa. La SSP estatal informó que el Grupo Interinstitucional, integrado por autoridades municipales, estatales y federales, desplegó personal en distintos puntos de la localidad.

Los operativos incluyen recorridos preventivos y vigilancia en diferentes sectores del municipio, mientras la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación.

Por ahora no se reportan detenciones relacionadas con el asesinato y tampoco se ha establecido públicamente el móvil del ataque. Las autoridades no han revelado el contenido de la cartulina encontrada en el lugar.

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