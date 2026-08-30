Entre velas, fichas y zapatos de desaparecidos, Sabuesos Guerreras claman justicia en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Samuel Sánchez

La luz de las veladoras iluminó cientos de fichas de búsqueda colocadas frente a Palacio de Gobierno de Sinaloa. Entre fotografías, flores y zapatos de quienes un día salieron y no regresaron, integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras realizaron una velada para exigir justicia y mantener viva la búsqueda de las personas desaparecidas.

La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con la participación de alrededor de 70 integrantes y familiares del colectivo, quienes convirtieron la explanada de la sede del Ejecutivo estatal en un espacio de memoria y exigencia.

Las buscadoras colocaron decenas de veladoras y las encendieron junto a las fichas con los rostros y datos de sus familiares. Muchas de estas imágenes fueron enviadas por familias que, por miedo, distancia u otras circunstancias, no pudieron acudir personalmente.

Los rostros de personas desaparecidas también fueron proyectados sobre la fachada de Palacio de Gobierno, haciendo visibles durante la noche cientos de casos de hombres y mujeres que continúan siendo buscados en Sinaloa.

Zapatos forman caminos hacia Palacio de Gobierno

Otro de los elementos de la protesta fueron los zapatos de personas desaparecidas. El calzado fue colocado formando caminos sobre la explanada que conducían hacia los accesos del inmueble, como símbolo de quienes no han podido regresar a sus hogares y de la exigencia dirigida a las autoridades para encontrarlos.

En el lugar también fue instalado un gran corazón elaborado con una red de color rojo. Para las buscadoras, representa la sangre derramada y las venas de las personas desaparecidas, además de las vidas que se han perdido durante los años de violencia en Sinaloa.

Frente a las veladoras encendidas se escucharon cantos y consignas. Las familias gritaron “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?” y “Te buscamos porque te amamos”, mientras permanecían junto a las fotografías de sus seres queridos.

María Isabel, integrante de Sabuesos Guerreras, explicó que las veladoras representan para las familias la “vela de la esperanza”, una luz que mantienen encendida mientras continúe sin conocerse el paradero de sus seres queridos.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el colectivo, los registros oficiales contabilizan alrededor de 4 mil personas desaparecidas en Sinaloa. Sabuesos Guerreras estima que la cantidad podría superar las 6 mil 500, al considerar casos que no han sido denunciados debido al miedo, amenazas o desplazamiento de familias.

Foto: Samuel Sánchez

Ataque contra Alma Rosa preocupa a buscadoras

Asimismo, la jornada estuvo marcada también por la preocupación ante el ataque armado registrado este sábado contra Alma Rosa Rojo Medina, integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida, quien desde hace aproximadamente 15 años busca a su hermano desaparecido.

La tarde de este 29 de agosto, Alma Rosa circulaba en un auto acompañada por tres de sus nietas menores de edad cuando hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo sobre la avenida Jesús Silva Herzog, en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.

La buscadora resultó herida por los disparos, mientras que las menores presentaron lesiones menores presuntamente ocasionadas por fragmentos de vidrio y esquirlas. Las integrantes de Sabuesos Guerreras lamentaron la agresión y exigieron a las autoridades esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil.

El hecho generó temor entre las buscadoras, quienes demandaron mayores garantías de seguridad para poder continuar con sus actividades. Pese a la preocupación, señalaron que decidieron mantener la velada y no permitir que el miedo las obligue a abandonar su exigencia.

La noche concluyó con cientos de fichas bajo la luz de las veladoras, zapatos apuntando hacia Palacio de Gobierno y los rostros de los desaparecidos proyectados sobre la fachada, mientras las familias reiteraron el reclamo que las ha acompañado durante años: encontrarlos, conocer la verdad y obtener justicia.

“- Pues mira, estamos representando una vez más la vela de la esperanza. Creo que no tenemos que esperarnos un año más para venir cada fecha especial a manifestarnos. Esto es previo pues al día de mañana que se celebra pues el día del detenido desaparecido y estamos tratando de hacer, pues de por prender una luz porque mañana en la mañana pues no podemos prenderla ya, ¿no? Hace mucha calor y aparte aparte pues no se ven las velas.

– Pero Isabel, preguntarte cómo va la situación de los desaparecidos en Sinaloa.

– Bastante mal, creo que la fiscalía tiene ya una estadística de 4 mil personas desaparecidas. Nosotros estamos entre los 6 mil 500 porque hay muchas personas que no quieren denunciar porque les da miedo, están amenazados o pues simplemente no, o sea, están desplazados también.

– ¿Qué ha pasado en las últimas semanas en Sinaloa? La autoridad van bajando los indicadores en enfermedad de violencia.

– Es exquisita. No, pues yo creo que no creo que vayan bajando porque pues ellos andan bien cuidados, ¿no? Por la seguridad que debería de estar cuidando a toda la ciudadanía. Entonces, estamos todos estamos frágiles, tenemos la percepción que ellos tienen, no es la misma que nosotros percibimos”

María Isabel Cruz Bernal / presidenta del Colectivo de Búsqueda Sabuesos Guerreras

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.